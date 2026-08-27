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बिहार में 20 हजार करोड़ से बदलेगी जीविका दीदियों की तकदीर, 112 ग्रामीण हाटों की शुरुआत

By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 08:15 PM (IST)

बिहार में जीविका दीदियों के सर्वांगीण विकास हेतु 2030 तक 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे लाखों महिलाओं को ...और पढ़ें

समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनतीं जीविका दीदियां और अधिकारी। पीआरडी

समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनतीं जीविका दीदियां और अधिकारी। पीआरडी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Jeevika Didi Scheme: 'समृद्ध महिला-समृद्ध बिहार अभियान' के अंतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में उपस्थित जीविका दीदियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य समारोह से सीधे जुड़ीं।

इस दौरान वर्ष 2030 तक जीविका दीदियों के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बड़ी घोषणा की गई।

खातों में पहुंची राशि

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली व दूसरी किस्त की राशि सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई।

इसके तहत राज्यभर की करीब पांच लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय अंतरण (DBT) का सीधा लाभ पहुंचाया गया। इसके साथ ही जीविका निधि के अंतर्गत 10 हजार महिलाओं को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

112 ग्रामीण हाट शुरू

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमियों को मजबूत मंच देने के लिए राज्य में 112 नए ग्रामीण हाटों का शुभारंभ किया गया।

मुजफ्फरपुर जिले में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए 26 ग्रामीण हाटों के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इन हाटों के शुरू होने से महिलाओं को अपने हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के विपणन में काफी आसानी होगी।

महिलाओं की आर्थिक मजबूती

जीविका डीपीएम अनीशा ने बताया कि इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को टिकाऊ स्वरोजगार से जोड़कर उनकी घरेलू आय में ठोस वृद्धि करना है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था की सशक्त भागीदार बन रही हैं।

समाहरणालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक दीदियों के साथ डीआरडीए निदेशक अभिजीत चौधरी, डीपीआरओ लोकेश कुमार झा और एडीएम धनंजय कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।