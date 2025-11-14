Language
    मिथिलांचल में एनडीए Landslide Victory की ओर, मैथिली, महेश्वर हजारी ने बनाई बढ़त

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी मतों की गिनती चल रही है। आरंभिक रुझान में भाजपा और उनके सहयोगी दलों को यहां से प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। 2020 के चुनाव की तरह ही यहां की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया और यहां से उनके पक्ष में मतदान किया।

    Hero Image

    आरंभिक रुझान मिलने के बाद जश्न मनाते एनडीए के समर्थक। जागरण

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से भी बढ़कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है।

    इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में एनडीए को शानदार सफलता मिलती दिख रही है। हालांकि समस्तीपुर में एनडीए का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा है। शिवहर में जदयू को बढ़त मिलती दिख रही है।

    दरभंगा शहरी सीट से बीजेपी के संजय सरावगी 12 राउंड के बाद 16,700 मत से आगे चल रहे हैं। बहादुरपुर सीट से जदयू के मदन सहनी 5वें राउंड में 3569 मत से आगे हैं।

    अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर 8504 मतों से आगे चल रही हैं। जाले से बीजेपी के जीवेश कुमार 5220 मत से आगे हैं। दरभंगा ग्रामीण से जदयू के ईश्वर मण्डल 5वें राउंड में 310 मत से आगे हो गए हैं। यह सीट राजद की परंपरागत सीट मानी जाती है।

    सीतामढ़ी जिले को देखते हैं। ग्यारह राउंड की गिनती के बाद सीतामढ़ी नगर सीट से सुनील कुमार पिंटू 6500 से अधिक मतों से आगे हो गए हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद बथनाहा विधानसभा से भाजपा के अनिल राम 5100 मतों से आगे हैं।

    सीतामढ़ी की बाजपट्टी विधानसभा सीट से छठे राउंड की गिनती के बाद राजग प्रत्याश रामेश्वर कुशवाहा 1783 मतों से आगे हैं। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में 12वें राउंड की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी 12000 मतों से आगे हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद बेलसण्ड से लोजपा प्रत्याशी 1956 मतों से आगे हैं।


    समस्तीपुर जिले की बात करते हैं। कल्याणपुर सीट पर 14वें राउंड में महेश्वर हजारी (जदयू) को 55,736 मत मिले हैं। जबकि रंजीत राम (माले) को 38,428। इस तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार के मंत्री सह प्रत्याशी महेश्वर हजारी 17,308 मत से आगे हैं।

    समस्तीपुर विधानसभा सीट से जदयू की अश्वमेध देवी राजद की अख्तरुल इस्लाम शाहीन से आगे हैं। विभूतिपुर में अजय कुमार (सीपीआई) आगे चल रहे हैं।

    मधुबनी

    राजनगर विधानसभा क्षेत्र

    सुजीत कुमार पासवान (भाजपा): 35917
    विष्णु देव मोची (राजद): 15640
    भाजपा आगे 20277
    राउंड 8
    ----------------
    झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र

    नीतीश कुमार मिश्र (भाजपा): 22631
    रामनारायण यादव (सीपीआई): 8341
    भाजपा आगे - 14290
    राउंड 6
    ------------------
    खजौली विधानसभा क्षेत्र

    अरूण शंकर प्रसाद (भाजपा): 17114
    ब्रजकिशोर यादव (राजद): 11885
    भाजपा आगे 5229
    राउंड 4
    ---
    हरलाखी
    सुधांशु शेखर (जदयू) 10497
    राकेश कुमार पांडे (सीपीआई) 4618
    मो शब्बीर (निर्दलीय) - 3183
    जदयू आगे 5879
    राउंड 3
    --
    बेनीपट्टी
    विनोद नारायण झा (भाजपा)- 13677
    नलिनी रंजन झा (कांग्रेस) - 9169
    भाजपा आगे - 4507
    राउंड 4
    --
    मधुबनी
    माधव आनंद (आरएलएम) - 10299
    समीर महासेठ (राजद) - 9056
    आरएलएम आगे 1243
    राउंड 3
    ---
    बिस्फी
    हरिभूषण ठाकुर बचौल (भाजपा) - 14257
    आसिफ अहमद (राजद) - 11769
    भाजपा आगे 2488
    राउंड 4
    ---
    फुलपरास
    सुबोध मंडल (कांग्रेस) - 18483
    शीला कुमारी (जदयू) - 16932
    कांग्रेस आगे 1551
    राउंड 6
    ---
    लौकहा
    भारत भूषण मंडल (राजद) - 14205
    सतीश साह (जदयू) - 20389
    जदयू आगे 6184
    राउंड 5
    ---
    बाबूबरही
    मीना कुमारी (जदयू) - 20184
    अरुण कुमार सिंह (राजद) - 14791
    जदयू आगे - 5393
    राउंड 5