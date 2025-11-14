मिथिलांचल में एनडीए Landslide Victory की ओर, मैथिली, महेश्वर हजारी ने बनाई बढ़त

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से भी बढ़कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में एनडीए को शानदार सफलता मिलती दिख रही है। हालांकि समस्तीपुर में एनडीए का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा है। शिवहर में जदयू को बढ़त मिलती दिख रही है।

दरभंगा शहरी सीट से बीजेपी के संजय सरावगी 12 राउंड के बाद 16,700 मत से आगे चल रहे हैं। बहादुरपुर सीट से जदयू के मदन सहनी 5वें राउंड में 3569 मत से आगे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर 8504 मतों से आगे चल रही हैं। जाले से बीजेपी के जीवेश कुमार 5220 मत से आगे हैं। दरभंगा ग्रामीण से जदयू के ईश्वर मण्डल 5वें राउंड में 310 मत से आगे हो गए हैं। यह सीट राजद की परंपरागत सीट मानी जाती है।

सीतामढ़ी जिले को देखते हैं। ग्यारह राउंड की गिनती के बाद सीतामढ़ी नगर सीट से सुनील कुमार पिंटू 6500 से अधिक मतों से आगे हो गए हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद बथनाहा विधानसभा से भाजपा के अनिल राम 5100 मतों से आगे हैं।

सीतामढ़ी की बाजपट्टी विधानसभा सीट से छठे राउंड की गिनती के बाद राजग प्रत्याश रामेश्वर कुशवाहा 1783 मतों से आगे हैं। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में 12वें राउंड की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी 12000 मतों से आगे हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद बेलसण्ड से लोजपा प्रत्याशी 1956 मतों से आगे हैं।



समस्तीपुर जिले की बात करते हैं। कल्याणपुर सीट पर 14वें राउंड में महेश्वर हजारी (जदयू) को 55,736 मत मिले हैं। जबकि रंजीत राम (माले) को 38,428। इस तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार के मंत्री सह प्रत्याशी महेश्वर हजारी 17,308 मत से आगे हैं।