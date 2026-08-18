बिहार में हर महीने के चौथे मंगलवार को लगेगा विद्यार्थी सहयोग शिविर, 30 दिनों में होगा समाधान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Vidyarthi Sahyog Portal Grievance: विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं के त्वरित समाधान और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए बिहार सरकार ने नई पहल की है।

सात निश्चय-3 के तहत ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से 25 अगस्त से प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को ‘विद्यार्थी सहयोग शिविर’ आयोजित किया जाएगा। यदि निर्धारित मंगलवार को अवकाश रहता है, तो यह शिविर अगले कार्य दिवस पर लगाया जाएगा।

सभी सरकारी संस्थानों में आयोजन यह विशेष शिविर राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पारा मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूलों में लगेगा। इसके साथ ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय, विभिन्न विभागीय छात्रावासों तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मूकबधिर व दृष्टिबाधित विद्यालयों में भी इसका आयोजन होगा। विद्यार्थी अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। कियोस्क पर दर्ज होंगी शिकायतें पोर्टल पर कक्षाओं के नियमित संचालन, शिक्षकों की अनुपस्थिति, परीक्षा व परीक्षाफल में देरी, अवैध शुल्क वसूली और पेयजल या सफाई जैसी समस्याओं को उठाया जा सकता है। इसके अलावा कोचिंग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों के निवारण के लिए हर संस्थान में कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट युक्त विशेष कियोस्क बनाया जाएगा। शिविर में पंजीकृत सभी शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन किया जाएगा।