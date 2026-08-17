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बिहार शिक्षा विभाग के क्लर्क ट्रांसफर पर फिलहाल 'ब्रेक', कैडर तय होने के बाद ही मिलेगी हरी झंडी

By Ajit Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:27 PM (IST)

शिक्षा विभाग में लिपिकों का स्थानांतरण राज्य स्तरीय कैडर निर्धारण होने तक रुका रहेगा। पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे पंकज कुमार समेत छह कर्मचारियों को इंतजार करना होगा।

बिहार शिक्षा विभाग के क्लर्क ट्रांसफर पर फिलहाल 'ब्रेक' (AI Generated Image)

बिहार शिक्षा विभाग के क्लर्क ट्रांसफर पर फिलहाल 'ब्रेक' (AI Generated Image)

HighLights

  1. शिक्षा विभाग के लिपिकों के स्थानांतरण पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।

  2. राज्य स्तरीय कैडर निर्धारण प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना होगा।

  3. पटना हाई कोर्ट में विभागीय पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने का निर्देश।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों के स्थानांतरण पर फिलहाल रोक रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कैडर निर्धारित होने के बाद ही लिपिकों के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

ऐसे में वैशाली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक पंकज कुमार समेत छह कर्मचारियों के स्थानांतरण का मामला भी कैडर निर्धारण पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ेगा।

दरअसल, पंकज कुमार समेत छह कर्मचारियों ने पूर्व के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में स्थानांतरण की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आवेदन दिया था।

इसके बाद मार्च 2024 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर छह कर्मचारियों को पूर्व के स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की ओर से इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

पटना हाई कोर्ट पहुंचा मामला:

विभागीय आदेश के बावजूद स्थानांतरण नहीं होने पर लिपिक पंकज कुमार ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर होने के बाद तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा।

इसके जवाब में निदेशक ने वर्तमान विभागीय स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जून 2026 में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा कि शिक्षा विभाग के लिपिकों के राज्य स्तरीय कैडर निर्धारण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

इसी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण जून में वर्ष 2026 के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। कैडर निर्धारित होने के बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

पंकज समेत छह कर्मचारियों को भी करना होगा इंतजार:

कैडर निर्धारण पूरा होने तक पंकज कुमार समेत छह कर्मचारियों के स्थानांतरण पर कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। कैडर पूरा होने के बाद विभागीय अधिसूचना, स्थानांतरण नीति और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आलोक में उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व जारी स्थानांतरण संबंधी आदेश के अनुपालन का मामला भी इसी प्रक्रिया से जुड़ गया है।

हाई कोर्ट में विभागीय पक्ष रखने का निर्देश:

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश दिया है कि इस मामले में अलग से किसी विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

वहीं, पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में कैडर निर्धारण, सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया और विभागीय निर्णय से संबंधित सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा गया है। न्यायालय के समक्ष विभागीय पक्ष को मजबूती और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।