बिहार शिक्षा विभाग के क्लर्क ट्रांसफर पर फिलहाल 'ब्रेक', कैडर तय होने के बाद ही मिलेगी हरी झंडी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों के स्थानांतरण पर फिलहाल रोक रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कैडर निर्धारित होने के बाद ही लिपिकों के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

ऐसे में वैशाली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक पंकज कुमार समेत छह कर्मचारियों के स्थानांतरण का मामला भी कैडर निर्धारण पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। दरअसल, पंकज कुमार समेत छह कर्मचारियों ने पूर्व के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में स्थानांतरण की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आवेदन दिया था। इसके बाद मार्च 2024 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर छह कर्मचारियों को पूर्व के स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की ओर से इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

पटना हाई कोर्ट पहुंचा मामला: विभागीय आदेश के बावजूद स्थानांतरण नहीं होने पर लिपिक पंकज कुमार ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर होने के बाद तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा।

इसके जवाब में निदेशक ने वर्तमान विभागीय स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जून 2026 में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा कि शिक्षा विभाग के लिपिकों के राज्य स्तरीय कैडर निर्धारण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। इसी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण जून में वर्ष 2026 के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। कैडर निर्धारित होने के बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पंकज समेत छह कर्मचारियों को भी करना होगा इंतजार: कैडर निर्धारण पूरा होने तक पंकज कुमार समेत छह कर्मचारियों के स्थानांतरण पर कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। कैडर पूरा होने के बाद विभागीय अधिसूचना, स्थानांतरण नीति और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के आलोक में उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व जारी स्थानांतरण संबंधी आदेश के अनुपालन का मामला भी इसी प्रक्रिया से जुड़ गया है।