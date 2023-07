Bihar Crime: बच्चों को पढ़ाने दरभंगा आये युवक की पत्नी नकदी व आभूषण के साथ गायब, पति ने दर्ज कराई नामजद FIR

Bihar Crime News मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के एक युवक को गांव छोड़कर दरभंगा शहर में बच्चों को रखकर पढ़ाना महंगा पड़ गया। बहादुरपुर थानाक्षेत्र के शास्त्रीनगर में किराए के एक मकान में परिवार के साथ रह रहे अजीत कुमार सिंह की पत्नी अचानक अपने दो बच्चों को लेकर नकदी और आभूषण के साथ गायब हो गई।

बच्चों को पढ़ाने आए दरभंगा, पत्नी नकदी व आभूषण के साथ गायब। जागरण

जागरण संवाददाता, दरभंगा: मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के एक युवक को गांव छोड़कर दरभंगा शहर में बच्चों को रखकर पढ़ाना महंगा पड़ गया। बहादुरपुर थानाक्षेत्र के शास्त्रीनगर में किराए के एक मकान में परिवार के साथ रह रहे अजीत कुमार सिंह की पत्नी अचानक अपने दो बच्चों को लेकर नकदी और आभूषण के साथ गायब हो गई। पीड़ित पति अजीत कुमार सिंह ने इसे लेकर बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में अजीत ने जाले थानाक्षेत्र के चंदौना के रहने वाले प्रत्युष परासर उर्फ रवि को आरोपी बनाया है। एफआईआर में उन्होंने बताया है कि कि आरोपी रवि ने शारीरिक शोषण और देह व्यापार में बेचने के लिए उसकी बीबी का अपहरण कर लिया है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को प्रत्युष परासर दरभंगा शहर से ले गया है। अजीत ने आरोप लगाया है कि आरोपी उनके दस और आठ वर्षीय बच्चों की हत्या कर सकता है। अजीत ने बताया कि 18 मई को वह पटना गया था। इसी बीच 21 मई को उनकी सास ने फोन पर इस घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही अजीत अपने किराए वाले मकान पर पहुंचे। जहां ना तो पत्नी मिली और ना ही दोनों बच्चे। घर से 25 हजार नकदी, डेढ़ लाख रुपये के आभूषण सहित कुल तीन लाख रुपये की संपत्ति गायब मिली। इस घटना के बाद अजीत अपने परिवार की काफी खोजबीन की लेकिन अबतक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आरोपित सहित पत्नी का मोबाइल स्विच आफ बता रहा है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Mohit Tripathi