मुजफ्फरपुर में कांवड़िया की गोली मारकर हत्या, बाबा गरीबनाथ धाम जा रहा था युवक
Muzaffarpur Kanwariya Murder: मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे एक कांवड़िया गोलू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला के पास वारदात को अंजाम दिया।
HighLights
मुजफ्फरपुर में कांवड़िया गोलू कुमार की गोली मारकर हत्या।
बाबा गरीबनाथ धाम जाते समय बदमाशों ने वारदात की।
पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Kanwariya Murder: बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे एक कांवड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घटना पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला के समीप की है। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए।
कांवड़ लेकर निकला था युवक
जानकारी के अनुसार, पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला निवासी रविंद्र कुमार सिंह का पुत्र गोलू कुमार बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवर लेकर निकला था।
वह गोसाईं टोला के पास पहुंचा ही था कि एक बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे। अपराधियों ने गोलू को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी।
गोली लगने के बाद गोलू लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। गोलीबारी के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और कांवड़ियों व स्थानीय लोगों में आक्रोश है।
अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित
गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल गोलू को तत्काल सरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार, सुबह किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसमें युवक को धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद जब वह जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम जा रहा था, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया।
अपराधियों की गिरफ्तारी को छापेमारी
एसएसपी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने जल्द आरोपितों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है।
श्रावणी मेले के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िया सड़कों पर निकल रहे हैं। ऐसे में कांवड़िया की हत्या की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन इलाके में गश्त तेज करने और संदिग्धों की पहचान करने में जुटा है।