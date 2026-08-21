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मुजफ्फरपुर में मां ने बिस्किट में जहर देकर ली ढाई साल के बेटे की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Raushan Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:01 PM (IST)

Bihar Crime Incident: मुजफ्फरपुर में एक मां ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ढाई साल के बेटे को बिस्किट में जहर देकर मार डाला। पुलिस ने बच्चे के दादा की शिकायत पर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

आरोपित आरती कुमारी की फाइल फोटो। वहीं जांच करती पुलिस की टीम। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

आरोपित आरती कुमारी की फाइल फोटो। वहीं जांच करती पुलिस की टीम। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

संवाद सहयोगी, रामपुर हरि/मीनापुर (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Mother Poisoned Child: जिले के रामपुरहरि थाना क्षेत्र स्थित टेंगराहां उत्तर टोला गांव में एक मां ने अपने ढाई साल के बेटे को बिस्किट में जहर देकर मार डाला।

घटना गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे की है जब बच्चे के दादा-दादी काम पर निकले हुए थे। बच्चे के दादा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपित महिला को मौके से गिरफ्तार कर लिया है।

पारिवारिक विवाद की बात

आरोपित महिला की पहचान अखिलेश राम की 25 वर्षीय पत्नी आरती कुमारी के रूप में की गई है। बच्चे के दादा कैलाश राम के अनुसार उनके पुत्र अखिलेश की शादी सात वर्ष पूर्व सोढ़ना माधोपुर निवासी आरती से हुई थी।

अखिलेश पंजाब में मजदूरी करता है और दोनों पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

गाछी में दिया जहर

परिजनों का कहना है कि महिला पंद्रह दिन पहले मायके गई थी और बुधवार को ही ससुराल लौटी थी। गुरुवार दोपहर वह घर से 200 मीटर दूर गाछी में बच्चे को लेकर गई और बिस्किट में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया।

मासूम आर्यन की हालत बिगड़ने पर महिला के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी।

एफएसएल टीम ने की जांच

थानाध्यक्ष अंजलि कुमारी ने बताया कि घटनास्थल से जहर की शीशी और बिस्किट का पैकेट बरामद किया गया है। सूचना मिलने के बाद एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है जहां जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है।