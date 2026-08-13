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    मुजफ्फरपुर के जजुआर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग कर भागे अपराधी

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:09 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के जजुआर ओपी क्षेत्र में अपहरण के एक मामले में बदमाश उत्तम राय को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के ...और पढ़ें

    घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की।

    घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। 

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Jajuar Police Firing: कटरा थाना के जजुआर ओपी क्षेत्र में अपहरण के मामले में एक बदमाश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी।

    जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, लेकिन बदमाश मौके से भाग निकले। भागने के दौरान बदमाशों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति की बाइक लूट ली और उसी बाइक से फरार हो गए।

    पुलिस टीम उत्तम राय नामक बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जजुआर ओपी के चैनपुर गाछी में पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तम राय अपने साथियों के साथ वहां छिपा हुआ है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की।

    फायरिंग के बावजूद बदमाश पुलिस की पकड़ में नहीं आए। बताया जा रहा है कि भागने के दौरान रास्ते में बदमाशों ने एक व्यक्ति को हथियार का भय दिखाकर उसकी बाइक लूट ली। इसके बाद दोनों बदमाश उसी बाइक से फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने मौके से कारतूस, मोबाइल फोन और वाईफाई उपकरण आदि जब्त किए हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें कई स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।

    घटना के बाद जिले के विभिन्न इलाकों में नाकेबंदी कर वाहन जांच अभियान चलाया गया। सिटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों को मामले में कई बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार उत्तम राय के विरुद्ध सीतामढ़ी और दरभंगा में भी मामले दर्ज हैं।

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    जजुआर ओपी क्षेत्र में इसी वर्ष फरवरी में चारपहिया वाहन सवार एक युवती के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस के अनुसार इस मामले में उत्तम राय शामिल रहा है। आरोप है कि चारपहिया वाहन सवार युवती को हथियार के बल पर अगवा किया गया था और इस दौरान भी फायरिंग की गई थी।