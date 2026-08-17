बिहार में संविदा सहायक प्राध्यापकों को बड़ी राहत, अब नौकरी के साथ जारी रख सकेंगे अपनी पीएचडी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Contract Assistant Professor Bihar: बिहार के नवस्थापित 211 डिग्री कॉलेजों में चयनित संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के लिए राजभवन (लोकभवन) ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत अब चयनित शिक्षक अपनी फेलोशिप छोड़कर संविदा प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए शोध कार्य जारी रख सकेंगे।

राजभवन ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर शिक्षकों की पीएचडी की निरंतरता सुनिश्चित करने का स्पष्ट आदेश दिया है।

शोध पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र

जारी एडवाइजरी के अनुसार, अभ्यर्थियों को अपने शोध पर्यवेक्षक या गाइड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर संबंधित विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि होनी चाहिए कि शोधार्थी ने शोध प्रारूप के तहत प्रयोगशाला कार्य, फील्ड वर्क और डेटा संकलन का काम पर्याप्त रूप से पूरा कर लिया है। साथ ही शोध केंद्र या विभाग में शोधार्थी की नियमित भौतिक उपस्थिति अब अनिवार्य नहीं है।