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बिहार में संविदा सहायक प्राध्यापकों को बड़ी राहत, अब नौकरी के साथ जारी रख सकेंगे अपनी पीएचडी

By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:44 AM (IST)

Raj Bhavan Advisory Assistant Professor: राजभवन ने बिहार के संविदा सहायक प्राध्यापकों को बड़ी राहत दी है, जिससे वे अब नौकरी के साथ अपनी पीएचडी जारी रख ...और पढ़ें

फेलोशिप छोड़कर संविदा प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए शोध कार्य जारी रख सकेंगे। फाइल फौटो

फेलोशिप छोड़कर संविदा प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए शोध कार्य जारी रख सकेंगे। फाइल फौटो

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Contract Assistant Professor Bihar: बिहार के नवस्थापित 211 डिग्री कॉलेजों में चयनित संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के लिए राजभवन (लोकभवन) ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत अब चयनित शिक्षक अपनी फेलोशिप छोड़कर संविदा प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए शोध कार्य जारी रख सकेंगे।

राजभवन ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर शिक्षकों की पीएचडी की निरंतरता सुनिश्चित करने का स्पष्ट आदेश दिया है।

शोध पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र

जारी एडवाइजरी के अनुसार, अभ्यर्थियों को अपने शोध पर्यवेक्षक या गाइड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर संबंधित विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि होनी चाहिए कि शोधार्थी ने शोध प्रारूप के तहत प्रयोगशाला कार्य, फील्ड वर्क और डेटा संकलन का काम पर्याप्त रूप से पूरा कर लिया है। साथ ही शोध केंद्र या विभाग में शोधार्थी की नियमित भौतिक उपस्थिति अब अनिवार्य नहीं है।

बिना फेलोशिप वालों को छूट

गैर-फेलोशिप वाले ऐसे पंजीकृत शोधार्थी, जिन्होंने अपना अनिवार्य कोर्स वर्क पूरा कर लिया है, वे भी सेवा में बने रहते हुए पीएचडी पूरी कर सकेंगे।

ऐसे शोधार्थियों को शेष शोध कार्य गैर-शिक्षण घंटों, अवकाश और अन्य उपलब्ध समय के दौरान नियमानुसार पूरा करने की अनुमति दी गई है।

राजभवन के इस कदम से सैकड़ों नवनियुक्त शिक्षकों को अपने करियर और उच्च शिक्षा दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

दस्तावेज सत्यापन का अवसर

राजभवन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन निर्धारित तिथि पर छूट गया है, उनकी नियुक्ति केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जाएगी।

सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है, तो साक्ष्यों के साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) को सिफारिश रद्द करने हेतु पत्र भेजा जाएगा।

इसके अलावा, पिछले संस्थान की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।