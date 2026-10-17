बिहार में शिक्षकों के बाद अब लिपिकों का होगा राज्य स्तर पर तबादला, छठ के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। State Level Transfer Bihar Clerks: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद अब शिक्षा विभाग ने लिपिकों (Clerks) पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

लगातार मिल रही शिकायतों और वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए विभाग ने अब लिपिकों का तबादला प्रमंडल स्तर के बजाय सीधे राज्य स्तर पर करने का निर्णय लिया है।

माना जा रहा है कि लोक आस्था के महापर्व छठ के तुरंत बाद इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा सकता है, जिससे वर्षों से एक ही जगह पर जमे कर्मियों में खलबली मच गई है।

एक ही जगह जमे कर्मियों का तबादला

हाल ही में विभागीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई है। विभाग का मानना है कि राज्य स्तर पर स्थानांतरण की व्यवस्था लागू होने से लिपिकों के पदस्थापन में पारदर्शिता आएगी और लंबे समय से एक ही कार्यालय में जमे रहने के कारण होने वाली वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी।