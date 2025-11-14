राहुल गांधी ने बिहार में जिस सीट से चुनाव प्रचार शुरू किया वहीं 'डूबी' कांग्रेस
Bihar chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतों की गिनती का काम पूरा हो गया है। इस बार का चुनाव परिणाम जहां एनडीए खेमे के लिए उत्साहजनक साबित हुआ वहीं महागठबंधन के लिए निराशाजनक। महागठबंधन के कई दिग्गज अपनी सीट बचा पाने में सफल नहीं हो सके। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस वह सीट भी जीत नहीं सकी जहां से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Sakra vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम सामने आ गया है। इसमें एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं महागठबंधन के प्रमुख दल राजद और उसके सहयोगियों के लिए परिणाम निराशाजनक रहा।
इन सबसे इतर एक और बात जो चर्चा के केंद्र में है वह यह कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस सकरा सुरक्षित विधानसभा सीट से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी।
वहां भी कांगेस को हार का सामना करना पड़ा। सकरा विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो जनता दल (यूनाइटेड) के आदित्य कुमार को 98723 वोट मिले। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उमेश कुमार राम केवल 83673 मत हासिल कर पाए।
कांग्रेस न केवल वहीं हारी वरन जिले की एक और सीट यानी मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बिजेंद्र चौधरी को भी भाजपा के रंजन कुमार सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
राजनीति के जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान की शुरुआत में ही कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसे भाजपा विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रमुख मुद्दा बना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को लोगों का भावनात्मक साथ नहीं मिला।
सकरा की सभा में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए छठ की नौटंकी करने और छठ का ड्रामा करने की बात कही थी। इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि पीएम वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कहा, यदि आप उन्हें वोट के लिए नाचने के लिए कहो तो वे स्टेज पर नाचने भी लगेंगे।
इसके कुछ ही दिन बात जब मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा हुई तो उन्होंने राहुल गांधी के हमले को अपने लिए हथियार बना लिया। पीएम ने छठ के लिए नौटंकी और ड्रामा जैसे शब्द को छठ का अपमान करार दिया।
इसके साथ ही कहा था कि राहुल गांधी ने जब-जब मेरे के लिए अपशब्द कहे हैं, भाजपा की जीत हुई है। सकरा और मुजफ्फरपुर के चुनाव परिणाम देखकर तो ऐसा ही लगा रहा है। उसके विपरीत पीएम मोदी ने जिन-जिन सीटों पर सभाएं कीं वहां एनडीए की जीत का प्रतिशत बेहतर रहा।
