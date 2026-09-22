बिहार में BPSC TRE 1 2 और 3 के तहत बहाल शिक्षकों की होगी जांच, जमा करने होंगे सभी सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BPSC TRE Teacher Verification: बिहार में बीपीएससी (BPSC) के माध्यम से बहाल हुए शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

राज्य में टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों की गहन जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

डीईओ ने जारी किया निर्देश

विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को पत्र भेजा है। इसमें संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित (Self-Attested) छायाप्रति जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है।