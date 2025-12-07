Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा विधायक के पीए गोलीकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस बोली- अपराधियों ने नहीं, हर्ष फायरिंग में लगी गोली

    By Dinesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मनियारी में भाजपा विधायक के पीए विनोद दास को गोली लगने की घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि गोली नकाबपोश बदमाशों ने नहीं, ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हर्ष फायरिंग में लगी गोली

    संवाद सहयोगी, जागरण l मनियारी (मुजफ्फरपुर): कुढ़नी प्रखंड के मनियारी थाना क्षेत्र में भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के निजी सहायक (पीए) विनोद दास को गोली लगने के मामले में एक महत्वपूर्ण पर्दाफाश हुआ है। 

    पहले यह नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई आपराधिक घटना मानी जा रही थी, लेकिन पुलिस की जांच में यह दावा असत्य पाया गया है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि गोली बदमाशों ने नहीं, बल्कि शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान चली थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घायल को भी इलाज के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है

    नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेरकर गोली मारी

    एसएसपी सुशील कुमार ने शनिवार को बताया कि प्रारंभिक बयान में घायल विनोद दास ने कहा था कि वे शादी समारोह में जा रहे थे, तभी दो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेरकर गोली मारी। इसी आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी शुरू की थी, हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट, घटनास्थल निरीक्षण और संबंधितों के बयानों में विरोधाभास के बाद पुलिस को संदेह हुआ। 

    फॉरेंसिक जांच में पता चला कि गोली ऊपर से नीचे की दिशा में लगी थी, जो किसी व्यक्ति द्वारा सामने से गोली चलाने के मामले से मेल नहीं खा रहा था। छानबीन में यह बात सामने आई कि चार लोग पंडाल के पीछे जुटे थे और अवैध पिस्तौल से फायरिंग कर रहे थे। 

    हर्ष फायरिंग के दौरान हुई लापरवाही का मामला 

    पिस्टल के जाम होने पर आकस्मिक फायर हुआ और गोली विनोद दास को लग गई। घटना के बाद आरोपितों ने इसे बदमाशों के हमले की तरह दिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा आरोपित विनोद दास उपचाराधीन है। मनियारी थाना अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि यह घटना हर्ष फायरिंग के दौरान हुई लापरवाही का मामला है।