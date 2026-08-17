पूरे बिहार में आज से 22 तक विशेष बिजली बिल सुधार शिविर, समस्याओं का मौके पर समाधान
Bihar Bijli Bill Sudhar Camp: पूरे बिहार में आज से 22 तारीख तक बिजली बिल सुधार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की गलत बिल, मीटर रीडिंग त्रुटि और अधिक बिलिंग जैसी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
HighLights
पूरे बिहार में 22 तारीख तक विशेष शिविर।
गलत बिल, मीटर त्रुटि का मौके पर निपटारा।
उपभोक्ताओं को पारदर्शी और त्वरित सेवा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Electricity Bill Correction: बिजली बिल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है।
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के निर्देश पर सोमवार से 22 तारीख तक पूरे राज्य के सभी विद्युत प्रमंडलों में विशेष विद्युत विपत्र सुधार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।
सभी गड़बड़ियों का समाधान
कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव के निर्देशानुसार आयोजित इन शिविरों में गलत बिल, मीटर रीडिंग में त्रुटि, अधिक बिलिंग, खाता राशि में विसंगति जैसी समस्याओं पर सीधे सुनवाई होगी।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्राप्त शिकायतों की तुरंत समीक्षा कर यथासंभव उसी दिन समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन मामलों में तत्काल निपटारा संभव नहीं होगा, उन्हें संबंधित पदाधिकारी को सौंपकर समय-सीमा के भीतर निष्पादित कराया जाएगा।
जांच रिपोर्ट समय पर देने के आदेश
प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता को उसकी शिकायत की प्रगति और अंतिम स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा। शिविर की तिथि, समय और स्थान की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।
कनीय विद्युत अभियंताओं को पहले से लंबित और शिविर में आने वाले सभी आवेदनों की स्थल जांच कर रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
अधिकारियों ने की अपील
विद्युत कार्यपालक अभियंता श्रवण ठाकुर ने बताया कि विभाग उपभोक्ताओं को पारदर्शी और त्वरित सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिल संबंधी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के सुधार के लिए अपने नजदीकी निर्धारित शिविर में समय पर पहुंचकर इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। विभागीय टीम मौके पर मौजूद रहकर सभी आवेदनों का त्वरित निस्तारण करेगी।