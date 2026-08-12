Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में आपकी जमीन का कब पूरा होगा सर्वे? शिवहर समेत पांच जिलों में काम अंतिम चरण में

    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:13 PM (IST)

    Bihar Land Survey Update: बिहार के राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने शिवहर समेत पांच जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण की समीक्षा की, जो अब अंतिम ...और पढ़ें

    अधिकारियों को सभी स्तरों पर पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फाइल फोटो

    अधिकारियों को सभी स्तरों पर पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Land Survey Update: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पिछले दिनों राज्य के 5 जिलों में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा की।

    इस बैठक के दौरान उन्होंने शिवहर, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय और शेखपुरा में जारी सर्वे कार्य की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को सभी स्तरों पर पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए गए।

    अंतिम चरण में कार्य

    मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन जिलों में सर्वेक्षण का कार्य अब अंतिम चरण में है। राज्य के शेष जिलों के निवासियों के मन में यह उत्सुकता है कि उनकी जमीन का सर्वे कब पूरा होगा। इस पर डॉ. जायसवाल ने बताया कि इन 5 जिलों का काम संपन्न होने के बाद अगले चरणों के जिलों का निर्धारण कर सर्वे की रफ्तार बढ़ाई जाएगी।

    सर्वे का मुख्य उद्देश्य

    बिहार में दशकों पुराने कैडस्ट्रल और रिविजनल सर्वे के अभिलेखों को आधुनिक जीआईएस (GIS) व एरियल मैपिंग से अपडेट किया जा रहा है।

    राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक आपराधिक और अदालती मामले जमीन संबंधी विवादों के कारण होते हैं। इस विशेष सर्वे का मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े, अवैध कब्जों पर लगाम लगाना और सरकारी, गैर-मजरूआ व भूदान भूमि का स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करना है।

    जनता को बड़े फायदे

    सर्वे का काम पूरा होने के बाद जमीन का नक्शा, खतियान और अधिकार अभिलेख (Record of Rights) पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे फर्जी रजिस्ट्री और एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने की धोखाधड़ी खत्म होगी।

    दाखिल-खारिज और आपसी बंटवारा आसान होगा, जबकि मुआवजा राशि और पीएम-किसान जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक रैयत को मिलेगा।

    जरूरी दस्तावेजों की सूची

    सर्वे के लिए जमीन मालिक (रैयत) को प्रपत्र-2 में जमीन के खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी का स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। पूर्वजों की जमीन होने पर प्रपत्र-3(1) में पारिवारिक वंशावली, पुराना खतियान या केवाला, अद्यतन लगान रसीद और आधार कार्ड जरूरी हैं। यदि जमीन का बंटवारा या दाखिल-खारिज कोर्ट या अंचल आदेश से हुआ हो, तो उसका आदेश पत्र भी संलग्न करना होगा।

    खबरें और भी

    पूर्णतः निःशुल्क है प्रक्रिया

    सरकार की ओर से विशेष भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क (Free) रखी गई है। इसके लिए अमीन, कानूनगो या शिविर प्रभारी को कोई शुल्क नहीं देना है।

    पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहूलियत को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस विशेष सर्वेक्षण को पूरा करने की अंतिम समय सीमा दिसंबर 2026 निर्धारित की है।

    ऑन-साइट फिजिकल वेरिफिकेशन

    कागजी प्रक्रिया के साथ-साथ अमीन और सर्वे टीम जमीन पर खुद पहुंचकर भौतिक सत्यापन करेगी। अमीन प्लॉट्स के चारों कोनों और मेड़ों की नापी कर चौहद्दी तय करेंगे। कागजी रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति (जैसे खेत, मकान या रास्ता) का मिलान किया जाएगा।

    साथ ही जीपीएस व ईटीएस (ETS) मशीनों से हर प्लॉट की जियो-रेफरेंसिंग की जाएगी ताकि सटीक डिजिटल मैप तैयार हो सके।

    रैयतों के लिए निर्देश

    ऑन-साइट सत्यापन के दौरान जमीन मालिक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का मौके पर मौजूद रहना अनिवार्य है। रैयत अपनी जमीन की सही सीमा दिखाएं और पड़ोसियों की सहमति से पैमाइश करवाएं। अमीन के गांव आने से पहले प्रपत्र-2, वंशावली और अन्य आवश्यक कागजात अंचल या शिविर कार्यालय में जमा करा देना श्रेयस्कर होगा।