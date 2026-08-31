Muzaffarpur Land Scam: देवताओं की 17 एकड़ जमीन रैयतों के नाम दर्ज, धार्मिक न्यास ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Temple Land Encroachment Bihar: जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुशहरी की भिखनपुर पंचायत में देवी-देवताओं के नाम दर्ज करोड़ों रुपये की जमीन को अवैध रूप से रैयतों के नाम जमाबंदी करने पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने कड़ा संज्ञान लिया है।

पर्षद के अध्यक्ष डॉ. रणवीर नंदन ने पूरे प्रकरण पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी (डीएम) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने अद्यतन स्थिति, प्रबंधन की चल-अचल संपत्ति और अभिलेख पंजी-दो से मिलान कराकर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

17 एकड़ जमीन का खेल नए सर्वे खतियान के अनुसार भिखनपुर में लक्ष्मीनारायण जी महाराज, शिवजी महाराज और राम जानकी जी महाराज के नाम कुल 17 एकड़ से अधिक जमीन दर्ज है। वर्ष 2007-08 के दौरान इस बेशकीमती जमीन की अवैध खरीद-बिक्री शुरू हुई थी, जबकि लंबे समय तक इसकी सरकारी रसीद उक्त देवी-देवताओं के नाम से ही कटती रही।

पूर्व मुखिया उमाशंकर प्रसाद सिंह ने इस अनियमितता को लेकर डीएम, वरीय अधिकारियों और धार्मिक न्यास पर्षद से लिखित शिकायत की थी, लेकिन तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2019 में बदली जमाबंदी मामले की पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2019 के दौरान इस जमीन की जमाबंदी अवैध तरीके से रैयतों के नाम स्थानांतरित कर दी गई। एक ही जमीन को लेकर दाखिल-खारिज आवेदनों में अलग-अलग आदेश पारित किए जाने से अंचल कार्यालय की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई।

यह खेल तब शुरू हुआ जब तत्कालीन राजस्व कर्मचारी विश्वनाथ खरवार ने अपने सगे-संबंधियों के नाम भी देवताओं की जमीन की रजिस्ट्री करवाई। अंचल कर्मियों पर उठे सवाल सगे-संबंधियों के नाम जमीन निबंधित होने से पहले तक राजस्व कर्मचारी दाखिल-खारिज के सभी आवेदनों को अस्वीकृत करता रहा था। जैसे ही परिजनों के नाम जमीन लिखवाई गई, रैयतों के नाम धड़ाधड़ दाखिल-खारिज और जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

इस पूरे खेल में तत्कालीन अंचलाधिकारी (सीओ) नागेंद्र कुमार की भूमिका भी गंभीर जांच के दायरे में है, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकी है। वरीय अधिकारियों के संरक्षण का संदेह मठ-मंदिर और सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से बचाना राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मूल दायित्व है। इसके विपरीत राजस्व कर्मी ने खुद अपनों के नाम मंदिर की जमीन लिखवाकर उसकी जमाबंदी कायम कर दी।