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मुजफ्फरपुर में राजस्व अधिकारी का वेतन रुका, लंबित भूमि विवाद में दाखिल खारिज मंजूरी पर कार्रवाई

By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:28 PM (IST)

Bihar Revenue Officer Inquiry: मुजफ्फरपुर के बोचहां अंचल में अदालत में लंबित भूमि विवाद के बावजूद दाखिल खारिज स्वीकृत करने ...और पढ़ें

सात दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

सात दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

HighLights

  1. राजस्व अधिकारी का वेतन रोका, दाखिल खारिज मंजूरी पर।

  2. अदालत में लंबित भूमि विवाद के बावजूद स्वीकृति दी गई।

  3. डीएम ने जांच समिति गठित की, अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Land Mutation Case: जिले के बोचहां अंचल में अदालत में लंबित भूमि विवाद के बावजूद दाखिल खारिज स्वीकृत करने पर डीएम कुमार गौरव ने सख्त कार्रवाई की है।

उन्होंने नियमों की अनदेखी करने वाले राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार महतो के वेतन निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करते हुए सात दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

जनता ने की शिकायत

बोचहां प्रखंड में आयोजित विकास शिविर के दौरान स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने डीएम से राजस्व अधिकारी की कार्यशैली को लेकर गंभीर शिकायतें की थीं।

मामले की त्वरित जांच कराने पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई। समय सीमा में स्पष्ट और स्वीकार्य जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

तीन सदस्यीय जांच कमेटी

राजस्व अधिकारी के पूरे कार्यकाल के क्रियाकलापों की पड़ताल के लिए डीएम ने तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। इस जांच दल में अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), एसडीओ पूर्वी और डीसीएलआर पूर्वी को शामिल किया गया है।

समिति को निर्देश दिया गया है कि अधिकारी के कार्यकाल में स्वीकृत सभी दाखिल खारिज और अन्य राजस्व मामलों की गहन समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपें।

आपत्ति के बाद भी मंजूरी

पूरा मामला झपहां मौजा स्थित 15 डिसमिल जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा है, जिस पर पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि का विवाद पहले से ही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन था।

ऐसे में वैधानिक आपत्ति और कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद किस आधार पर दाखिल खारिज को हरी झंडी दी गई, इसी बिंदु पर प्रशासन ने जवाब मांगा है।