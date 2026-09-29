बिहार में जमीन मापी के 70 हजार मामले लंबित, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Land Measurement Pending Cases News: बिहार में जमीन मापी के 70 हजार से अधिक मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं।

इसमें मुजफ्फरपुर जिले के ही करीब ढाई हजार आवेदन शामिल हैं। इस स्थिति पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सख्त आपत्ति जताई है।

विभाग ने जताई नाराजगी

हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने पाया कि लगभग तीन हजार मामले केवल स्वीकृति के अभाव में अटके पड़े हैं। उन्होंने सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र भेजकर इस देरी पर खेद जताया है।

अमीनों को मिला लक्ष्य जमीन मापी में देरी से भूमि विवादों को कम करने के प्रशासनिक लक्ष्य को झटका लग रहा है। इसे देखते हुए विभाग ने एक माह का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक अमीन को महीने में 20 मापी पूरा करने का लक्ष्य मिला है।

सर्वेक्षण अमीन भी करेंगे काम मापी कार्य को तेजी से निपटाने के लिए 1194 सर्वेक्षण अमीनों को भी इस अभियान में लगाया जाएगा। राज्य के बांका जिले में सर्वाधिक 2144 मामले और पटना में 9195 आवेदन लंबित हैं। समाहर्ताओं को नियमित अनुश्रवण कर मामलों का तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया गया है।