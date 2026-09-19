बिहार बीएड स्पॉट काउंसलिंग: 1,223 रिक्त सीटों पर नामांकन जारी, 717 अभ्यर्थियों ने भरा शुल्क

प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। Bihar BEd Counseling: बिहार के विभिन्न बीएड महाविद्यालयों में सीईटी-बीएड (CET-B.Ed) की तत्काल (स्पॉट) काउंसिलिंग और नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

इस विशेष चरण के तहत कुल 1,223 रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 259 अभ्यर्थियों का नामांकन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। वहीं 717 अन्य अभ्यर्थियों ने अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर दिया है। फिलहाल शेष 287 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जारी है।