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बिहार बीएड नामांकन 2026: छठे चरण के लिए 4800 अभ्यर्थियों की सूची जारी, 18 अगस्त तक मौका

By Prashant KumarEdited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:11 PM (IST)

Bihar BEd Admission 2026: बिहार सीईटी-बीएड 2026 के छठे चरण की काउंसलिंग के लिए लगभग 4,800 अभ्यर्थियों की आवंटन सूची जारी हो गई है। इन अभ्यर्थियों को 18 अगस्त 2026 तक अपने आवंटित महाविद्यालय में नामांकन कराना होगा।

अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 तक अपने आवंटित महाविद्यालय में पहुंचकर नामांकन करा सकेंगे। फाइल फोटो

अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 तक अपने आवंटित महाविद्यालय में पहुंचकर नामांकन करा सकेंगे। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Cet Bed Counselling: बिहार में सीईटी-बीएड 2026 के छठे चरण की काउंसलिंग के लिए लगभग 4,800 अभ्यर्थियों की आवंटन सूची जारी कर दी गई है।

इस सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 तक अपने आवंटित महाविद्यालय में पहुंचकर नामांकन करा सकेंगे। छठे चरण की इस प्रक्रिया में विभिन्न महाविद्यालयों में रिक्त बची सीटों के आधार पर अभ्यर्थियों को दाखिले का अवसर दिया गया है।

इन्हें मिला दोबारा अवसर

इसके साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में कॉलेज आवंटित होने के बावजूद नामांकन नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ₹3,000 की सीट कन्फर्मेशन राशि जमा करनी होगी। यह जमा राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के कुल नामांकन शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी।

जरूरी दस्तावेजों की सूची

काउंसलिंग और नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीईटी-बीएड 2026 का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, आवंटन पत्र और आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

इसके साथ ही मैट्रिक, इंटर व स्नातक की अंकतालिका व प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड या वैध पहचान-पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने मूल जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति और छायाप्रति साथ रखनी होगी।

समय पर लें दाखिला

विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से 18 अगस्त की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का आवंटित सीट पर दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

अभ्यर्थी अपने सीट आवंटन एवं काउंसेलिंग से जुड़े सभी जरूरी विवरण आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जाकर देख सकते हैं।