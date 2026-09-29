बिहार में टोल का नया सिस्टम, राजस्थान जाएगी टीम; फास्टैग से कटेगा शुल्क

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । राज्य के सभी जिलों में स्टेट हाइवे और 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों पर व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूली को लेकर तैयारी चल रही है।

इस नई टोल नीति की बारीकियों को समझने चार सदस्यीय अभियंताओं की टीम राजस्थान जाएगी। राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है। इसे देखते हुए पथ निर्माण विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी किया है।

उन्होंने कहा कि इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। टीम में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के उप मुख्य अभियंता संजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता अमितेश कुमार, पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जगजीत कुमार एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक तकनीकी मयंक राज को शामिल किया गया है।

बताया गया कि राजस्थान में पहले से ही लो कास्ट टाेल प्लाजा और फास्ट टैग आधारित इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन का माडल सफल है। उसी माडल को बिहार में लागू करने की बात चल रही है। यह टीम राजस्थान में लगे टोल प्लाजा का भ्रमण करेगी।

वहां टोल कैसे वसूला जाता है, फास्ट टैग सिस्टम कैसे काम करता है, टोल की दरें कैसे तय होती है और वसूली के पैसे का हिसाब कैसे रखा जाता है। इसकी पूरी जानकारी लेगी। वहां से लौटने के बाद टीम विभाग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर बिहार के लिए टोल नीति का ड्राफ्ट तैयार होगा। मुजफ्फरपुर में स्टेट हाइवे 74 और 86 के अलावा पिलखी पुल, साहेबगंज का बंगरा घाट पुल और मीनापुर के रघई घाट पुल पर टोल वसूली की तैयारी चल रही है।