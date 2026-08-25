मुजफ्फरपुर से बेतिया-गोरखपुर के लिए रात में ट्रेन नहीं, MP संजय जायसवाल ने रेल मंत्री को लिखा लेटर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, सुगौली, नरकटियागंज, बगहा होते हुए बेतिया और गोरखपुर की ओर रात्रिकालीन ट्रेन सेवा बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रात में ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण महिला, वृद्ध, बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पूरी रात रुकना पड़ता है।

यात्रियों की समस्या को देखते हुए कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर रात्रि में उक्त रुट पर ट्रेन चलाने की मांग की है। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे को पत्र लिखकर रात्रिकालीन ट्रेन चलाने की मांग की है।