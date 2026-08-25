मुजफ्फरपुर से बेतिया-गोरखपुर के लिए रात में ट्रेन नहीं, MP संजय जायसवाल ने रेल मंत्री को लिखा लेटर
मुजफ्फरपुर से बेतिया तक रात्रिकालीन ट्रेन सेवा बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।
HighLights
मुजफ्फरपुर से बेतिया तक रात की ट्रेन बंद।
यात्रियों को रात भर स्टेशन पर रुकना पड़ता है।
सांसद ने रेल मंत्री से सेवा बहाल करने की मांग की।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, सुगौली, नरकटियागंज, बगहा होते हुए बेतिया और गोरखपुर की ओर रात्रिकालीन ट्रेन सेवा बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रात में ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण महिला, वृद्ध, बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पूरी रात रुकना पड़ता है।
यात्रियों की समस्या को देखते हुए कई यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर रात्रि में उक्त रुट पर ट्रेन चलाने की मांग की है। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे को पत्र लिखकर रात्रिकालीन ट्रेन चलाने की मांग की है।
बता दें कि कोविड कॉल से पहले आधी रात मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक जाने वाली ट्रेन मोतिहारी, सुगौली, नरकटियागंज और बगहा होकर संचालित होती थी।
कोविड के दौरान बंद हुई यह ट्रेन अब तक बहाल नहीं हुई है। इधर, यात्री इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगातार रेल मंत्री से ट्रेन सेवा पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
सांसद ने भी उम्मीद जताई है कि मुजफ्फरपुर से नई इंटरसिटी ट्रेन शुरू करने और रात्रि रेल सेवा बहाल करने, दोनों प्रमुख समस्याओं का जल्द समाधान होगा। रेल अधिकारियों द्वारा पिछले दो महीना पहले रात्रि में ट्रेन चलाने की चर्चा हुई थी, लेकिन चर्चा तक ही रह गई।