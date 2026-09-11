सीतामढ़ी के बेलसंड विधायक अमित रानू को पटना हाईकोर्ट से राहत, पुलिस कार्रवाई पर रोक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Belsand Mla Amit Kumar Ranu: सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से विधायक अमित कुमार उर्फ अमित कुमार रानू को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।

दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने मामले में 17 सितंबर तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

रंगदारी और मारपीट का आरोप

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तिथि 17 सितंबर तक विधायक के खिलाफ कोई कठोर कदम (नो कोर्सिव स्टेप) न उठाया जाए।

यह पूरा विवाद अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां-उदनडीह स्थित एक जमीन से जुड़ा है। औराई थाना क्षेत्र के बेनीपुर निवासी प्रहलाद कुमार ने इस संबंध में अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

बाउंड्री और मकान तोड़ने की घटना

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बीते 20 अगस्त को लोजपा (रामविलास) के प्रदेश महासचिव का बोर्ड लगी गाड़ी, जेसीबी और अन्य वाहनों से आए करीब 50 लोगों ने बाउंड्री और पास के मकान को तोड़ दिया था।