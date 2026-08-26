मुजफ्फरपुर तोड़फोड़ मामला: बेलसंड विधायक अमित रानू पर 8 FIR दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी
पुलिस ने मुजफ्फरपुर के झपहां-उदनडीह इलाके में जमीन विवाद और तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई तेज कर दी है।
HighLights
बेलसंड विधायक अमित रानू पर आठ प्राथमिकी दर्ज।
पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार जब्त।
विधायक के घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए।
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां-उदनडीह इलाके में 50 लोगों के जमीन पर पूर्व से बनी चहारदीवारी और घरों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।
मामले में मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी तक पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। इसमें एग्रीमेंट पेपर व हथियार आदि जब्त किए गए।
मंगलवार को एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रकरण में अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि अब तक 25 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसमें आठ केसों में बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू को नामजद किया गया हैं। विधायक की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए न्यायालय से वारंट लेने की प्रक्रिया में पुलिस जुटी है।
जांच में पता चला कि विधायक अमित रानू के विरुद्ध सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर थाना में 2012 में रंगदारी, जबरन वसूली, चोरी की संपत्ति रखने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित मामला दर्ज है।
4 आरोपितों की हो चुकी है गिरफ्तारी
प्रकरण में शामिल भूमाफिया समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब तक चार आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
भूमाफिया की संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई से संपर्क किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 20 अगस्त को स्कार्पियो, थार, जेसीबी और बाइक से पहुंचे 50 से अधिक आरोपितों ने झपहां-उदनडीह इलाके में पूर्व से किए गए निर्माण को तोड़ दिया गया था।
विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट की गई थी। एक व्यक्ति को जेसीबी के नीचे फेंकने का प्रयास करने और जमीन खाली नहीं करने पर धमकी देने का भी आरोप है।
आरोप है कि जमीन पर रहने के लिए बास को पैसा देने की बात कही गई थी। घटना को लेकर पहले दिन प्राथमिकी की गई। मामले में आरोपित सुमित कुमार श्रीवास्तव और सन्नी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
इसके बाद अन्य पीड़ितों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें विधायक के भाई सोनू सिंह उर्फ अभिनव को भी नामजद किया गया था। जांच में विधायक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई।
23 अगस्त को विधायक के घर हुई थी छापामारी
जांच के बाद विधायक और उनके भाई के विरुद्ध न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया गया था। 23 अगस्त को बैरिया स्थित विधायक के घर पर छापामारी की गई।
यहां से पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कागजात, बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेज और 2017 का हस्ताक्षरित ब्लैंक स्टाम्प पेपर बरामद किया गया था। जांच के दौरान अन्य आरोपित के बेलसंड स्थित विधायक के कार्यालय में छिपे होने की सूचना पर विशेष टीम की कार्रवाई में नन्हे सिंह और छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार किया गया था।
पास से एक पिस्टल, दो मैगजीन, नौ कारतूस और तीन मोबाइल व सिम बरामद किए गए थे। छोटू के विरुद्ध पहले से सात आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इनमें डकैती, लूट, रंगदारी, हत्या के प्रयास, चोरी की संपत्ति रखने और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि अहियापुर में नामजद सोनू सिंह उर्फ अभिनव कच्ची-पक्की ओपी क्षेत्र में विधायक के रिश्तेदार के घर छिपा हुआ है।
इसके बाद पुलिस टीम ने संतोष सिंह के घर पर छापेमारी की। इस दौरान रिश्तेदार ने पुलिस टीम को धमकी दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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