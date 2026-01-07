जरूरी खबर: 24 जनवरी से पहले निपटा लें लेनदेन का काम, 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जनवरी में 24 से 27 तक बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान ग्राहकों को परेशानी होगी। बैंक यूनियन ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लेकर 27 जनवरी को हड़ताल की घोषणा की है। 24 जनवरी को सप्ताह का चौथा शनिवार, 25 को रविवार व 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने से बैंक बंद रहेंगे।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा आंदोलन में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग के अलावा IDBI व ग्रामीण बैंक तथा जीवन बीमा के विनिवेशीकरण पर प्रतिबंध, बैंकों में रेगुलेटेड ऑफिस ऑवर व पेंशन अपडेटेशन की मांग भी शामिल है।

सोमवार को केंद्रीय श्रमायुक्त नई दिल्ली के समक्ष चल रही वार्ता बेनतीजा रही और अगली वार्ता आठ जनवरी को वित्त मंत्रालय में निर्धारित की गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जिला संयोजक मनोरंजनम ने कहा कि देशभर के सभी सरकारी बैंक, सहकारी, निजी व ग्रामीण बैंक पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर 27 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे।