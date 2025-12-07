पंचायत समिति की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में 'अवैध वसूली' पर हंगामा, कार्रवाई का निर्देश
औराई में पंचायत समिति की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली का मामला गरमाया। मुखिया संघ ने उगाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और आमरण ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, औराई। पंचायत समिति की बैठक शनिवार को प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख डौली कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में हर माह आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली का मामला गरमाया रहा।
बैठक शुरू होते ही मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामजन्म सोनू, खेतलपुर मुखिया गणेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उगाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।
आमरण अनशन की धमकी
रामजन्म सोनू ने कहा कि यदि बाल विकास परियोजना के अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, तो वे जिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे और प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन करेंगे।
प्रखंड प्रमुख डौली कुमारी ने अधिकारियों और औराई सीडीपीओ को सख्त निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई करने की बात कही। इस पर सीडीपीओ कुमारी रीना सिंह ने आश्वासन दिया कि एक महीने के अंदर सुधार होगा। बीडीओ रजनीश शंकर झा ने कहा कि यदि अवैध वसूली की बात है, तो इसकी जांच की जाएगी।
नल-जल योजना चालू न होने पर हंगामा
बैठक में मुखिया उमाशंकर गुप्ता, अबू बकर, प्रह्लाद राय ने पीएचईडी द्वारा पंचायतों में नल-जल योजना चालू न होने पर हंगामा किया। बसंत पंचायत के सदस्य जगन्नाथ कुमार ने कृषि समन्वयक पर फसल इनपुट और डीजल अनुदान में बिचौलियों द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि फर्जी रसीद लगाकर आधा-आधा कमीशन वसूला जाता है। इस संबंध में उन्होंने आवेदन भी दिया, जिस पर औराई बीडीओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक में उप प्रमुख पप्पू साह, बीसीओ बंशीधर दास, कृषि पदाधिकारी ललन प्रसाद, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र पांडेय, मुखिया राम जन्म सोनू, पप्पू सहनी, गणेश कुमार, उमाशंकर गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य नवनीत शाही, ममता देवी, कल्पना कुमारी, मो. शाकिर समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।