पंचायत समिति की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में 'अवैध वसूली' पर हंगामा, कार्रवाई का निर्देश

संवाद सहयोगी, औराई। पंचायत समिति की बैठक शनिवार को प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख डौली कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में हर माह आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली का मामला गरमाया रहा।

बैठक शुरू होते ही मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामजन्म सोनू, खेतलपुर मुखिया गणेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उगाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

आमरण अनशन की धमकी

रामजन्म सोनू ने कहा कि यदि बाल विकास परियोजना के अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, तो वे जिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे और प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन करेंगे।

प्रखंड प्रमुख डौली कुमारी ने अधिकारियों और औराई सीडीपीओ को सख्त निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई करने की बात कही। इस पर सीडीपीओ कुमारी रीना सिंह ने आश्वासन दिया कि एक महीने के अंदर सुधार होगा। बीडीओ रजनीश शंकर झा ने कहा कि यदि अवैध वसूली की बात है, तो इसकी जांच की जाएगी।