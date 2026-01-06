Language
    सेना के वाहन ले जा रही ट्रेन बिजली के तार से टकराई, सेना और RPF की सजगता से टला बड़ा हादसा 

    By GOPAL TIWARIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:36 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर ओवर ब्रिज पर असम से शाहजहांपुर जा रही सेना की ट्रेन पर लदा ट्रक ओवरहेड बिजली के तार से टकरा गया। टक्कर से ट्रक के तिरपाल में आग ...और पढ़ें

    रेस्क्यू में जुटी सेना और आरपीएफ की टीम। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। असम से शाहजहांपुर जा रही सेना की ट्रेन पर लोड ट्रक माड़ीपुर ओवर ब्रिज के पास ओवरहेड बिजली के तार से टकराया गई। उसके बाद लोड ट्रक के तिरपाल में आग लग गई, लेकिन सेना और आरपीएफ की सजगता से थोड़ी देर में ही ट्रक के तिरपाल में लगी आग बुझा दी गई।

    कुछ देर ट्रेन रुकने के बाद वहां से मोतिहारी की तरफ रवाना हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। रेल कर्मियों ने युद्ध स्तर पर ओएचई को ठीक कर लिया। इस दौरान कई घंटे तक डाउन साइड की एक रेल लाइन बाधित रही।

