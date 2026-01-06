सेना के वाहन ले जा रही ट्रेन बिजली के तार से टकराई, सेना और RPF की सजगता से टला बड़ा हादसा 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। असम से शाहजहांपुर जा रही सेना की ट्रेन पर लोड ट्रक माड़ीपुर ओवर ब्रिज के पास ओवरहेड बिजली के तार से टकराया गई। उसके बाद लोड ट्रक के तिरपाल में आग लग गई, लेकिन सेना और आरपीएफ की सजगता से थोड़ी देर में ही ट्रक के तिरपाल में लगी आग बुझा दी गई।

कुछ देर ट्रेन रुकने के बाद वहां से मोतिहारी की तरफ रवाना हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। रेल कर्मियों ने युद्ध स्तर पर ओएचई को ठीक कर लिया। इस दौरान कई घंटे तक डाउन साइड की एक रेल लाइन बाधित रही।