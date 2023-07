Bihar: कैदी से मारपीट मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हुए आनंद मोहन, पूर्व सांसद ने केस बंद करने की दी है अर्जी

Bihar Crime News शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे समस्तीपुर जिले के ताजपुर के अशोक कुमार मिश्र के साथ 27 साल पहले मारपीट के मामले में गवाही बंद करने की प्रक्रिया पर छह जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन कोर्ट के समक्ष विचारण का सामना कर रहे हैं।

पूर्व सांसद ने अदालत में केस को बंद करने की दी है अर्जी। जागरण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे समस्तीपुर जिले के ताजपुर के अशोक कुमार मिश्र के साथ 27 साल पहले मारपीट के मामले में गवाही बंद करने की प्रक्रिया पर छह जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत में पेश नहीं हुए पूर्व सांसद इस मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन कोर्ट के समक्ष विचारण का सामना कर रहे हैं। पिछले 19 जून को वे पहली बार इस मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। तब उनकी ओर से कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में केस बंद करने की कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में पूर्व सांसद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से कोर्ट में इस संबंध में एक अर्जी दाखिल की गई। ये है पूरा मामला अशोक कुमार मिश्र ने 10 अप्रैल, 1996 को मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, रामू ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव व एक अज्ञात कैदी को आरोपी बनाया गया था। प्राथमिकी में कहा था कि वह तीन अक्टूबर 1989 से जेल में बंद है। सभी आरोपी जेल में रंगदारी वसूल करते हैं। इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने 11 अप्रैल 1997 को सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले के आरोपी रामू ठाकुर और बबलू श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है। वहीं इससे पहले कोर्ट ने मामले के विचारण के बाद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया है।

