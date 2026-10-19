भारत बौद्धिक परीक्षा के लिए मुजफ्फरपुर में कॉलेज और विवि स्तर पर होगा विद्यार्थियों का पंजीयन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। AIU Exam Bihar: 'भारत बौद्धिक परीक्षा 2026' के सफल आयोजन को लेकर रविवार को एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसमें 100 से अधिक प्राचार्यों, शिक्षकों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के निर्देश पर आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए मुजफ्फरपुर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं का पंजीयन कराया जाएगा।

संस्थान स्तर पर तय होंगे समन्वयक

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन संबंधित कॉलेजों में नामित समन्वयकों (Coordinators) के माध्यम से होगा।

समन्वयकों द्वारा सभी पंजीकृत विद्यार्थियों का डेटा व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाएगा, जिसे निर्धारित एक्सेल शीट में भरकर संस्थागत स्तर पर आगे भेजा जाएगा। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रति छात्र 100 रुपये का पंजीयन शुल्क तय किया गया है।