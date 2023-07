मुजफ्फपुर के मीनापुर में थानाध्यक्ष के विरुद्ध वरीय पुलिस अधिकारियों के पास लगातार शिकायत पहुंच रही है। आमलोगों की शिकायत है कि थाना पर पहुंचने के बाद थानाध्यक्ष का व्यवहार ठीक नहीं रहता है। लोगों से वे सही ढंग से बात नहीं करते है। पिछले दिनों एसएसपी राकेश कुमार ने थानाध्यक्ष को फटकार लगाई थी और चेतावनी देते हुए लंबी छुट्टी पर भेज दिया था।

साहब, दारोगा गालीबाज है! मुजफ्फरपुर में थानाध्यक्ष से आम लोग परेशान, IG बोले- वह थाने में रहने लायक नहीं

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। बिहार के समस्तीपुर में कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी द्वारा युवक की बेरहमी से पिटाई कर थूक चटवाने का मामला सामने आया था। इस घटना ने बिहार में नागरिकों के प्रति पुलिस के रवैये पर कई सवाल खड़े किए। इस बीच समस्तीपुर से सटे मुजफ्फरपुर जिले में गालीबाज थानेदार की चर्चा हो रही है। दरअसल, इंस्पेक्टर पद वाले थाने में काफी दिनों से जमे मीनापुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार के विरुद्ध वरीय पुलिस अधिकारियों के पास लगातार शिकायत पहुंच रही है। आमलोगों की शिकायत है कि थाना पर पहुंचने के बाद थानाध्यक्ष का व्यवहार ठीक नहीं रहता है। लोगों से वे सही ढंग से बात नहीं करते है। दारोगा ने आरोपों पर दी अपनी सफाई कई लोगों ने वरीय अधिकारियों से शिकायत की है कि थानाध्यक्ष द्वारा गाली-गलौज किया जाता है। बावजूद उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि वे किसी को गाली नहीं देते है। थाने पर सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो रिकार्ड भी होता है। वरीय अधिकारी चाहें तो इसकी जांच करा लें। आइजी बोले- थानाध्यक्ष की कार्यशैली ठीक नहीं पिछले दिनों इस तरह की शिकायत मिलने के बाद एसएसपी राकेश कुमार ने थानाध्यक्ष को फटकार लगाई थी। साथ ही सुधरने की चेतावनी देते हुए लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। हालांकि, छुट्टी से आने के बाद थानेदार का रवैया नहीं बदला। वहीं, रेंज आइजी पंकज सिन्हा ने लोगों से मिली शिकायत पर एसएसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया। आइजी ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि थानाध्यक्ष की कार्यशैली ठीक नहीं है। वह थाने में रहने लायक नहीं है। बावजूद अब तक उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी हैं। इसके कारण इलाके के लोगों में अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ रहा हैं।

Edited By: Aditi Choudhary