मुंगेर में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाया।

संवाद सहयोगी, मुंगेर: जिले से दहेज के लिए बहू को केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान बुधवार की शाम को विवाहिता की मौत हो गई। घटना जमालपुर प्रखंड के सिंघिया गांव की है। आठ महीने पहले मृतक युवती ने गांव के ही एक युवक से प्रेम विवाह किया था। मृतका की पहचान सिंघिया गांव निवासी वीरचंद भारती उर्फ पटेल की पत्नी अंजू कुमारी के तौर पर हुई है। पुलिस ने हत्‍या के मामले में पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। दो अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक, अंजू ने गांव के ही वीरचंद भारती उर्फ पटेल के साथ प्रेम विवाह किया था। अंजू के पिता सिकंदर यादव ने पुलिस को बताया गांव के ही जालेश्वर यादव के पुत्र वीरचंद भारती से बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार की रजामंदी से नवंबर, 2022 में अशोकधाम मंदिर में शादी हुई थी। इस दौरान दहेज के तौर पर 10 लाख नकद, जेवरात और कई अन्य उपहार दिए थे। पिता सिकंदर यादव ने बताया कि शादी के कुछ महीने बाद ससुरालवालों ने उसके मायके आने पर रोक लगा दी। वे लोग दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर वे लोग के साथ मारपीट करते, उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते। जब उन्हें बेटी को प्रताड़ित किए जाने की खबर मिली और वे अंजू का हालचाल जानने वहां पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें धक्‍के मारकर घर से निकाल दिया गया। तीन घंटे बाद कराया अस्‍पताल में भर्ती पिता ने बताया कि बुधवार की सुबह 11 बजे अंजू के साथ मारपीट गई और फिर केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया। इसके तीन घंटे बाद ससुरालवालों ने बेटी अंजू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर अंजू का परिवार भी अस्पताल पहुंच गया। पुलिस को दिए गए फर्द बयान में अंजू ने बताया कि पति वीरचंद्र भारती उर्फ पटेल, ससुर, सास उषा कुमारी, ननद कंचन कुमारी ने पहले मारपीट की। बाद में केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। वह चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। साफिया सराय ओपी अध्यक्ष नीरज ठाकुर ने बताया कि भाई नीतीश कुमार के आवेदन पर चार लोगों को नामजद किया गया। इस मामले में पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया है।

Edited By: Deepti Mishra