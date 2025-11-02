'एक मौका दो, नौकरी पक्की', मुंगेर में तेजस्वी ने कहा- सरकार बनते ही टोपो लैंड-खास महाल की समस्या होगी दूर
मुंगेर में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर हर परिवार को नौकरी मिलेगी और मुंगेर की समस्याओं का समाधान होगा। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर बेरोजगारी और पलायन को लेकर निशाना साधा और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का वादा किया। उन्होंने जनता से महागठबंधन को जिताने की अपील की।
संवाद सूत्र, मुंगेर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के चरवाहा स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हर परिवार से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
तेजस्वी ने कहा एक मौका दीजिएगा तो नौकरी पक्की मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, तो मुंगेर जिले की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही टोपो लैंड और खास महाल की समस्या दूर की जाएगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की परेशानी को लेकर उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से बिहार बेरोजगारी, पलायन और महंगाई से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विकास की नई दिशा मिलेगी।
तेजस्वी ने मंच से कहा कि मुंगेर से राजद प्रत्याशी मुकेश यादव, तारापुर से अरुण कुमार और जमालपुर से महागठबंधन प्रत्याशी नरेंद्र तांती को विधानसभा भेजें। उन्होंने कहा, जब ये तीनों विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे, तभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोग हमें मुख्यमंत्री बनाइएगा न। सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी रही।
लोगों के उत्साह को देखकर तेजस्वी ने कहा कि यह जनसैलाब बताता है कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार विकास, रोजगार और न्याय के नाम पर वोट देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि महागठबंधन की जीत तय है और बिहार में जनता का राज स्थापित होगा। सभा में तीनों विधानसभा से लोग पहुंचे थे।
