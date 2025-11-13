Tarapur Vidhan Sabha Chunav Result: तारापुर विधानसभा सीट पर NDA और RJD में कड़ी टक्कर, यहां देखें सबसे तेज नतीजे

डिजिटल डेस्क, तारापुर (मुंगेर)। Tarapur vidhan sabha Election Result 2025: बिहार में दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बिहार चुनाव में तारापुर सीट हॉट सीटों में से एक है। यहां एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये जुमई लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। यह क्षेत्र मुंगेर जिले में है। इसमें असारगंज, तारापुर, टेटिया बाम्बेर और संग्रामपुर ब्लॉक आते हैं। यहां 1951 में हुए पहले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राय बसूकीनाथ विधायक रहे थे। 2020 में जदयू के डॉ. मेवालाल चौधरी विधायक चुने गए। इससे पिछले चुनाव में 2010 में इनकी पत्नी नीता चौधरी चुनाव जीतीं थी।