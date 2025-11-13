Tarapur Vidhan Sabha Chunav Result: तारापुर विधानसभा सीट पर NDA और RJD में कड़ी टक्कर, यहां देखें सबसे तेज नतीजे
Tarapur election Result: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीटों में से एक है। यहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का सीधा मुकाबला आरजेडी के अरुण शाह से है।
डिजिटल डेस्क, तारापुर (मुंगेर)। Tarapur vidhan sabha Election Result 2025: बिहार में दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बिहार चुनाव में तारापुर सीट हॉट सीटों में से एक है। यहां एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है।
ये जुमई लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। यह क्षेत्र मुंगेर जिले में है। इसमें असारगंज, तारापुर, टेटिया बाम्बेर और संग्रामपुर ब्लॉक आते हैं। यहां 1951 में हुए पहले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राय बसूकीनाथ विधायक रहे थे। 2020 में जदयू के डॉ. मेवालाल चौधरी विधायक चुने गए। इससे पिछले चुनाव में 2010 में इनकी पत्नी नीता चौधरी चुनाव जीतीं थी।
इस सीट पर 19 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। जिसमें 16 लोगों का पर्चा आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। 1 प्रत्याशी का नामांकन रिजेक्ट किया गया जबकि 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। कुल मिलाकर इस बार इस सीट 13 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं लेकिन, बीजेपी से सम्राट चौधरी, राजद से अरुण शाह और जन सुराज से डॉ. संतोष सिंह के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। पहले फेज में 6 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग हुई थी।
