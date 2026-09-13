मुंगेर : तारापुर के युवाओं को बड़ी सौगात! ₹14.93 करोड़ से बनेंगे 3 स्टेडियम, खड़गपुर से टेटिया बंबर तक खेल क्रांति
Tarapur Outdoor Stadium Projects: तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 14.93 करोड़ रुपये की लागत से तीन नए आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण ...और पढ़ें
HighLights
तारापुर में 14.93 करोड़ रुपये से तीन नए स्टेडियमों का निर्माण।
हवेली खड़गपुर, संग्रामपुर और टेटिया बंबर में बनेंगे आधुनिक स्टेडियम।
ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अभ्यास और प्रतियोगिताओं का मंच।
संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। Tarapur Outdoor Stadium Projects: तारापुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को अब अपनी क्षमता निखारने के लिए कच्ची पगडंडियों और बदहाल खेतों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तारापुर विधानसभा के तीनों प्रमुख प्रखंडों—हवेली खड़गपुर, संग्रामपुर और टेटिया बंबर में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। खेल विभाग ने इन तीनों स्टेडियमों के निर्माण के लिए 14.93 करोड़ रुपये की योजनाओं को विधिवत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
तारापुर विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों—हवेली खड़गपुर, संग्रामपुर और टेटिया बंबर में आउटडोर स्टेडियम निर्माण को मिली प्रशासनिक मंजूरी
तीनों स्टेडियमों के निर्माण पर खर्च होंगे कुल 14.93 करोड़ रुपये; बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (पटना) कराएगा निर्माण कार्य
हवेली खड़गपुर के हरि सिंह कॉलेज में ₹499.72 लाख, संग्रामपुर के नवगांव में ₹499.97 लाख और टेटिया बंबर के धौरी में ₹493.61 लाख की लागत तय
आधुनिक ट्रैक, खेल मैदान और दर्शक दीर्घा से लैस होंगे स्टेडियम; ग्रामीण युवाओं को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए मिलेगा सशक्त मंच
तारापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे नेतृत्व की पहल और स्थानीय युवाओं से मिले लगातार फीडबैक के आधार पर इस महत्वाकांक्षी खेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान युवाओं और खेल प्रेमियों ने मैदान तथा संसाधनों के अभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद खेल विभाग ने त्वरित संज्ञान लेते हुए तीनों प्रखंडों के लिए अलग-अलग डीपीआर तैयार कराकर वित्तीय व प्रशासनिक मंजूरी जारी की।
जानें किस प्रखंड में कितनी लागत से बनेगा स्टेडियम
खेल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक स्वीकृति आदेश के अनुसार तीनों प्रखंडों में चिन्हित स्थलों और आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है:
हवेली खड़गपुर प्रखंड: हरि सिंह महाविद्यालय परिसर में 499.72 लाख रुपये (लगभग 5 करोड़) की लागत से अत्याधुनिक आउटडोर स्टेडियम बनेगा।
संग्रामपुर प्रखंड: नवगांव में प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के समीप 499.97 लाख रुपये की लागत से खेल मैदान व स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।
टेटिया बंबर प्रखंड: धौरी में 493.61 लाख रुपये के बजट से खेल परिसर और स्टेडियम विकसित किया जाएगा।
तीनों स्टेडियमों के लिए जमीन का चयन और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब निर्माण एजेंसी द्वारा तकनीकी निविदा (टेंडर) जारी कर धरातल पर काम शुरू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
भवन निर्माण निगम कराएगा काम, जिला प्रशासन को होगी सुपुर्दगी
इन तीनों स्टेडियमों का निर्माण कार्य कार्यपालक एजेंसी के रूप में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से कराया जाएगा। निर्माण कार्य तय समय-सीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा होने के बाद सभी स्टेडियमों को सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए मुंगेर जिला प्रशासन व खेल विभाग को विधिवत सुपुर्द कर दिया जाएगा।
ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का मंच
अब तक तारापुर क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में सुव्यवस्थित खेल मैदान, रनिंग ट्रैक और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था, जिसके चलते एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य मैदानी खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अभ्यास करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन आउटडोर स्टेडियमों के बनने से न केवल स्थानीय युवाओं को नियमित अभ्यास का सुरक्षित वातावरण मिलेगा, बल्कि अनुमंडल व जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी सुगमता से हो सकेगा। इससे ग्रामीण युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा का संचार होगा और उन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का सीधा अवसर मिलेगा।