मुंगेर में चेकिंग के दौरान जवानों को कुचलने का प्रयास, बैरियर तोड़कर भागा स्टोन चिप्स लदा ट्रक

संवाद सहयोगी, मुंगेर। फोरलेन पर टोल प्लाजा के समीप गुरुवार की देर रात ट्रैफिक डीएसपी द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान स्टोन चिप्स लदा एक ट्रक बेरियर तोड़कर तथा जांच में जुटे जवानों को कुचलने का प्रयास करते हुए तेज रफ्तार से भाग गया।

इसके बाद ट्रैफिक डीएसपी ने बरियारपुर और शामपुर थाना को इसकी सूचना देते हुए भाग रहे ट्रक का पीछा किया। 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बरियारपुर मोड़ के समीप ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दो लोग उतरकर भाग गए।

ट्रैफिक डीएसपी ने ट्रक की जांच की पीछा करते हुए पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी ने ट्रक की जांच की। जिस पर स्टोन चिप्स लदा था। ट्रक पर मौजूद खलासी से ड्राइविंग लाइसेंस और स्टोन चिप्स का माइनिंग चालान दिखाने को कहा गया। खलासी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा पाया जबकि चालान चार दिन पुराना था।

ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन ने बताया कि बैरियर तोड़कर भाग रहे स्टोन चिप्स लदे ट्रक संख्या jh12 q9241 को जब्त करते हुए इसकी सूचना खनन निरीक्षक प्रिया कुमारी को दी गई। साथ ही वरीय पुलिस अधिकारी को इससे अवगत कराया गया। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि रात में फोरलेन पर टोल प्लाजा के समीप उनकी मौजूदगी में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था।

ट्रक को रोकने का इशारा करने पर भागने लगा इस दौरान सुल्तानगंज की ओर से आ रहे ट्रक को रोकने का इशारा करने पर ट्रक तेज गति से बेरियर तोड़ते हुए भाग गया। जांच में लगे जवानों को कुचलने का प्रयास करते हुए चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पीछा करने के दौरान बरियारपुर मोड़ के समीप उक्त ट्रक को पकड़ा गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ट्रक से कूद कर दो लोग भागने में सफल रहे।