श्रावणी मेला 2026: अजगैवीनाथ स्टेशन पहुंचे 17.35 लाख कांवड़िए, मालदा मंडल ने चलाईं 950 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
श्रावणी मेला 2026 में अजगैवीनाथ (सुल्तानगंज) रेलवे स्टेशन पर 17.35 लाख से अधिक कांवरिया पहुंचे, जो पिछले साल से 2.5 लाख ज्यादा है।
HighLights
अजगैवीनाथ स्टेशन पर 17.35 लाख कांवरिया, नया रिकॉर्ड।
मालदा मंडल ने 950 जोड़ी ट्रेनें चलाईं, व्यापक इंतजाम।
स्काउट्स एंड गाइड्स ने यात्रियों को सहायता प्रदान की।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। श्रावणी मेला-2026 में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया। अजगैवीनाथ (सुल्तानगंज) रेलवे स्टेशन पर इस बार करीब 17.35 लाख तीर्थयात्रियों की आवाजाही हुई।
पिछले वर्ष की तुलना में यह संख्या करीब 2.5 लाख अधिक है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु अजगैवीनाथ धाम पहुंचे।
कांवरियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे के मालदा मंडल ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक व्यापक इंतजाम किए थे। मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता की निगरानी में यात्री सुरक्षा, संरक्षा, चिकित्सा, टिकटिंग, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण पर विशेष फोकस रहा।
अधिक यात्री दबाव को देखते हुए मालदा मंडल ने 950 जोड़ी ट्रेन सेवाएं संचालित कीं। इनमें 549 मेल-एक्सप्रेस स्पेशल, 225 टीओडी (ट्रेन आन डिमांड) स्पेशल और 176 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें शामिल रहीं।
सुल्तानगंज स्टेशन पर नामित ट्रेनों के ठहराव की अवधि भी पांच मिनट बढ़ाई गई। यात्रियों की सुविधा के लिए चयनित नियमित ट्रेनों में जनरल सेकंड क्लास कोचों की संख्या बढ़ाई गई।
बासुकीनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर भी कांवड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। हंसडीहा स्टेशन पर 75 हजार से अधिक कांवड़ियों की आवाजाही हुई।
वहीं, नोनीहाट भतुड़िया स्टेशन पर 60 हजार से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। इससे इस रेलखंड पर भी बढ़े यात्री दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांवड़ियों की सुविधा में मालदा मंडल की स्काउट्स एंड गाइड्स टीम ने भी अहम भूमिका निभाई।
स्वयंसेवकों ने स्टेशनों पर यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराया और मार्गदर्शन किया। बुजुर्गों और महिलाओं की मदद के साथ भीड़ को व्यवस्थित करने में सहयोग दिया।
साथ ही यात्रियों को रेलवे सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। अत्यधिक भीड़ के दौरान स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई।