Munger Crime तारापुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर विषय गांव में कथित प्रेमी ने पहले प्रेमिका और उसके चचेरे भाई को चाकू मार कर घायल कर दिया। इसके बाद खुद भी चाकू मार लिया। प्रेमी-प्रेमिका और चचेरे भाई को प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर जेएलएनएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल लड़की के भाई गुलशन कुमार ने पुलिस को बताया कि रविवार की देर शाम लगभग साढ़े बजे लाइट कट गई।

घायल चचेरे भाई से पूछताछ करती हुई पुलिस

Your browser does not support the audio element.