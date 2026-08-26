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मुंगेर में पंखे से लटका मिला रेलकर्मी की पत्नी का शव, पति पर दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंध का आरोप

By Rajnish Kumar Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:56 AM (IST)

मुंगेर के कंतपुर गांव में एक रेलकर्मी की पत्नी स्वर्णलता का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने पति अमित कुमार को हिरासत में लिया है, जिस पर दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंध के आरोप हैं।

पंखे से लटका मिला शव ( प्रतीकात्मक तस्वीर )

पंखे से लटका मिला शव ( प्रतीकात्मक तस्वीर )

संवाद सहयोगी, मुंगेर। नयारामनगर थाना क्षेत्र के कंतपुर गांव में बुधवार को स्वर्णलता पंखे के फंदे से लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही नयारामनगर थाने की पुलिस पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने  पति अमित कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 

अमित कुमार जमालपुर रेल कारखाना में कार्यरत हैं। घटना के बाद  मायके वालों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि स्वर्णलता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 

अवैध संबंध होने का आरोप

मायके वालों ने पति के जमालपुर में कार्यरत एक अन्य महिला रेलकर्मी से कथित अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। स्वर्णलता अपने पीछे 13 वर्षीय बेटी और आठ वर्षीय पुत्र छोड़ गई है। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। 

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मृतिका स्वर्णलता कुमारी

पुलिस ने बताया कि प्रथमदृष्टया मौत के कारणों के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी। पुलिस पति से पूछताछ के साथ अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

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