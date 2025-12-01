Bihar News: फोटो खिंचवाकर थाली से अंडा वापस लेना पड़ गया मंहगा, DEO ने प्रिंसिपल को किया सस्पेंड

संवाद सूत्र, जमालपुर(मुंगेर)। शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 स्थित प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के प्रधानाचार्य संजीव कुमार द्वारा बच्चों को मध्यान भोजन के दौरान अंडा देकर तस्वीर खींची और वापस ले लेने की अमानवीय घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है।



जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया एक और विभाग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण स्थापित करने के लिए तरह-तरह के योजनाओं का संचालन कर रहा है। इस परिस्थिति में प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर की घटना निंदनीय है।