    Bihar News: फोटो खिंचवाकर थाली से अंडा वापस लेना पड़ गया मंहगा, DEO ने प्रिंसिपल को किया सस्पेंड

    By Raj Sinha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    जमालपुर के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने छात्रों को मध्याह्न भोजन में अंडा देकर फोटो खींची और वापस ले लिया। इस अमानवीय घटना पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने उन्हें निलंबित कर दिया। जांच में प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया। डीईओ ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    निलंबित प्रधानाचार्य। (जागरण)

    संवाद सूत्र, जमालपुर(मुंगेर)। शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 स्थित प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के प्रधानाचार्य संजीव कुमार द्वारा बच्चों को मध्यान भोजन के दौरान अंडा देकर तस्वीर खींची और वापस ले लेने की अमानवीय घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया एक और विभाग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण स्थापित करने के लिए तरह-तरह के योजनाओं का संचालन कर रहा है। इस परिस्थिति में प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर की घटना निंदनीय है।

    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम द्वारा किए गए मामले की जांच में प्रधानाचार्य को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है।

    निलंबन के दौरान प्रधानाचार्य का मुख्यालय टेटिया बंबर प्रखंड किया गया है। उन्होंने कहा प्रधानाचार्य पर विभागीय कार्रवाई को लेकर विभाग को भी पत्राचार किया गया है।

    डीईओ ने स्पष्ट कहा है इनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें अन्यथा कार्रवाई को लेकर तैयार रहे।

    उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में किसी प्रकार की लापरवाही से समझौता नहीं किया जाएगा मामला संज्ञान में आने पर हर हाल में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

