'जंगलराज' से 'अमन-चैन' तक! तारापुर में नीतीश कुमार की हुंकार, जंगलराज पर बोला हमला

संवाद सहयोगी,हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मुख्यमंत्री रविवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र के हवेली खड़गपुर मुख्यालय स्थित राजेंद्र श्रीकृष्ण उच्च विद्यालय के मैदान में तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

सरकार बनने के बाद राज्य में अमन-चैन उन्होंने कहा कि हमने जो कहा, वो किया। वर्ष 2005 से पहले बिहार में भय और अपराध का माहौल था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद राज्य में अमन-चैन कायम हुआ। आज लोग देर रात तक अपने काम के लिए निकलते हैं, जबकि पहले शाम के बाद घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता था।

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने दो लाख 58 हजार शिक्षकों की बहाली की है और वर्तमान में पांच लाख 20 हजार सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए 2006 से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और उपचार की व्यवस्था शुरू की गई। पहले केवल छह मेडिकल कॉलेज थे, अब राज्य के 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं।

परिवारवाद को बढ़ावा दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि हमसे पहले 15 साल तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया। जबकि हमने सबों के लिए काम किया। सभी पंचायतों में चार करोड़ की राशि से विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा। बिहार में 430 नए योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, इसमें कई योजनाएं मुंगेर की हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 141 योजनाओं का निर्माण कराया गया है। जिसमें सड़क और पुल पुलिया है। इसके अलावा जलाशयों का भी काम कराया गया है। कब्रिस्तान के बाद मंदिरों की घेराबंदी कराया। राजद को इससे कोई लेना देना है। घेराबंदी के बाद झगड़ा पूरी तरह बंद हो गया। सीएम ने पोशाक और साइकिल योजना पर भी चर्चा की।