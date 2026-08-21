मुंगेर : युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर 56 बार में वसूले ₹25 लाख; ब्लैकमेलिंग से तंग आकर थाने पहुंचा परिवार

संवाद सूत्र, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती का स्नान करते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और करीब 25 लाख रुपये ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के अनुसार, बदनामी के खौफ में उन्होंने आरोपित महिला को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए 56 बार में कुल 25 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि ट्रांसफर की।

इसके बावजूद आरोपित की ओर से लगातार पैसों की मांग और धमकियों का सिलसिला नहीं थमा, जिसके बाद परेशान होकर परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

रिश्तेदार बनकर घर आई, बाथरूम में बनाया वीडियो पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि यह पूरा मामला अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था। नामजद आरोपित महिला मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली है और वह युवती के पड़ोसी की रिश्तेदार है। रिश्तेदारी के चलते महिला का गांव में अक्सर आना-जाना था और वह करीब दो महीने तक पड़ोस में रुकी भी थी। इसी दौरान उसका युवती के घर आना-जाना और मेलजोल बढ़ा।

आरोप है कि मौका पाकर महिला ने युवती का बाथरूम में स्नान करते समय चुपके से वीडियो बना लिया और बाद में अपने घर लौट गई। 56 बार में भेजे ₹25 लाख, फिर भी नहीं थमी मांग दिसंबर 2025 में आरोपित महिला ने वह आपत्तिजनक वीडियो युवती के मोबाइल पर भेजा और उसे इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपयों की मांग शुरू कर दी। सामाजिक बदनामी के डर से परिवार ने शुरुआत में करीब चार लाख रुपये दे दिए।

लेकिन इसके बाद महिला लगातार और पैसों के लिए दबाव बनाने लगी। भयभीत युवती ने अपने बैंक खाते के साथ-साथ अपनी दादी और पिता के खातों से भी पैसे भेजे। कई बार स्थानीय साइबर कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान कराया गया। इस तरह 56 किस्तों में कुल 25 लाख रुपये आरोपित तक पहुंचाए गए।