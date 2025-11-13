Munger Vidhan Sabha Chunav Result: मुंगेर के सिंहासन का किंग कौन? आ गई फैसले की घड़ी
Munger election Result: मुंगेर बिहार के अहम जिलों में से एक है। गंगा किनारे बसे इस शहर के चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें हैं। इस बिहार की अहम सीटों में से एक माना जाता है।
बिहार डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव दो चरणों में सम्पन्न हुआ जिसमें से पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इनमें से एक सीट थी मुंगेर विधानसभा। 1952 में बनी इस सीट पर काफी अहम मानी जाती है। ये शहर प्रदेश के मशूहर शहरों में से एक है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रणव कुमार को टिकट दिया।
वहीं महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के अविनाश कुमार विद्दार्थी मैदान में हैं। प्रणव कुमार यहां से मौजूदा विधायक हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें 75,573 वोट मिले थे। पिछली बार भी आरजेडी से अविनाश मैदान में थे और 74,329 वोट ही हासिल कर सके थे। इस सीट पर पिछली बार हार का अंत 1244 था।
