Munger Vidhan Sabha Chunav Result: मुंगेर के सिंहासन का किंग कौन? आ गई फैसले की घड़ी

बिहार डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव दो चरणों में सम्पन्न हुआ जिसमें से पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इनमें से एक सीट थी मुंगेर विधानसभा। 1952 में बनी इस सीट पर काफी अहम मानी जाती है। ये शहर प्रदेश के मशूहर शहरों में से एक है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रणव कुमार को टिकट दिया।