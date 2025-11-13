Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Munger Vidhan Sabha Chunav Result: मुंगेर के सिंहासन का किंग कौन? आ गई फैसले की घड़ी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    Munger  election Result: मुंगेर बिहार के अहम जिलों में से एक है। गंगा किनारे बसे इस शहर के चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें हैं। इस बिहार की अहम सीटों में से एक माना जाता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मुंगेर के चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें

    बिहार डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव दो चरणों में सम्पन्न हुआ जिसमें से पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इनमें से एक सीट थी मुंगेर विधानसभा। 1952 में बनी इस सीट पर काफी अहम मानी जाती है। ये शहर प्रदेश के मशूहर शहरों में से एक है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रणव कुमार को टिकट दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के अविनाश कुमार विद्दार्थी मैदान में हैं। प्रणव कुमार यहां से मौजूदा विधायक हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें 75,573 वोट मिले थे। पिछली बार भी आरजेडी से अविनाश मैदान में थे और 74,329 वोट ही हासिल कर सके थे। इस सीट पर पिछली बार हार का अंत 1244 था।