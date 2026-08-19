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मुंगेर विवि : UG सेमेस्टर-1 में ऑन स्पॉट दाखिले के तहत 390 ने लिया एडमिशन; 21 अगस्त तक मौका, 71923 सीटें अभी भी खाली

By Manish Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:17 AM (IST)

मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर-1 के लिए ऑन स्पॉट नामांकन प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलेगी। अब तक 390 छात्रों ने दाखिला लिया है, जबकि 71,923 सीटें अभी भी रिक्त हैं।

53 अंगीभूत, संबद्ध व राजकीय डिग्री कॉलेजों में चार साल के स्नातक सत्र 2026-30 में 'पहले आओ, पहले पाओ' पर दाखिला

53 अंगीभूत, संबद्ध व राजकीय डिग्री कॉलेजों में चार साल के स्नातक सत्र 2026-30 में 'पहले आओ, पहले पाओ' पर दाखिला


HighLights

  1. मुंगेर विवि में स्नातक सेमेस्टर-1 के लिए ऑन स्पॉट दाखिला

  2. 71,923 सीटें खाली, 21 अगस्त तक अंतिम मौका

  3. 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर हो रहा नामांकन

जागरण संवाददाता, मुंगेर। मुंगेर विश्वविद्यालय (MU) के 53 अंगीभूत, संबद्ध और नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक शैक्षणिक सत्र 2026-30 के सेमेस्टर-एक में दाखिले के लिए ऑन स्पॉट नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 17 अगस्त से आरंभ की गई इस विशेष व्यवस्था के तहत शुरुआती दिनों में विभिन्न संकायों व विषयों में कुल 390 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन सफलतापूर्वक करा लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यह ऑन स्पॉट नामांकन प्रक्रिया आगामी 21 अगस्त तक संचालित की जाएगी।

विश्वविद्यालय ने स्नातक सेमेस्टर-एक में रिक्त पड़ी कुल 71,923 सीटों को भरने के उद्देश्य से छात्रहित में यह अंतिम अवसर प्रदान किया है।

वंचित छात्रों को मौका, 'पहले आओ-पहले पाओ' पर दाखिला

इस प्रक्रिया के तहत वैसे छात्र-छात्राएं जो पूर्व में किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे, वे समर्थ पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन कर मनपसंद कॉलेज व विषय में सीधे नामांकन ले सकते हैं।

वहीं, जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में आवेदन तो किया था लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी किसी वजह से दाखिला नहीं ले सके थे, उन्हें उनके पुराने आवेदन संख्या (Application ID) के आधार पर ही सीट लॉक करने का मौका दिया जा रहा है। पूरा नामांकन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जा रहा है।

नए आवेदकों को देना होगा शुल्क, पुराने को दोबारा नहीं

समर्थ पोर्टल के नोडल पदाधिकारी डॉ. संदीप कुमार टाटा ने स्पष्ट किया कि ऑन स्पॉट प्रक्रिया के दौरान पहली बार नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इसके विपरीत, जो अभ्यर्थी पूर्व में ही आवेदन शुल्क का भुगतान कर चुके हैं, उन्हें दोबारा कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे अपनी पसंद के कॉलेज में बची हुई सीटों पर क्लेम कर सकेंगे।

सब-हेडिंग: 97 हजार से अधिक सीटों में अब तक 25,573 नामांकन

मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातक की कुल 97,106 सीटें स्वीकृत हैं। इससे पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी चार अलग-अलग मेधा सूचियों (मेरिट लिस्ट) के आधार पर कुल 25,183 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था।

ऑन स्पॉट प्रक्रिया के तहत जुड़े 390 नए दाखिलों के बाद अब तक सत्र 2026-30 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 25,573 पहुंच गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे 21 अगस्त की अंतिम तिथि से पहले अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लें।