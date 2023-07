मुंगेर: मालगाड़ी से कटकर बुजुर्ग की मौत, डेढ़ घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव, कई ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक

जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 5.15 बजे जमालपुर की तरफ से भागलपुर एक मालगाड़ी जा रही थी। बरियारपुर स्टेशन के बाद अप एडवांस सिग्नल के पास से मालगाड़ी गुजर रही थी तभी एक बुजुर्ग चपेट में आ गया। इसके बाद मालगाड़ी से कटने की सूचना बरियारपुर स्टेशन को दी गई। बुजुर्ग का शव ट्रैक पर पड़ा रहा जिस कारण डेढ़ घंटे तक उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा।

बरियारपुर-कल्याणपुर स्टेशन के बीच मालगाड़ी से कटकर बुजुर्ग की गई जान।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, बरियारपुर (मुंगेर)। जमालपुर-भागलपुर रेल खंड स्थित बरियारपुर-कल्याणपुर स्टेशन के बीच रविवार की सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग का शव पड़े रहने के कारण डाउन मार्ग में करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इसके बाद रेल पुलिस ने पहुंचकर शव को ट्रैक से हटाया। जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह 5.15 बजे जमालपुर की तरफ से भागलपुर एक मालगाड़ी जा रही थी। बरियारपुर स्टेशन के बाद अप एडवांस सिग्नल के पास से मालगाड़ी गुजर रही थी, तभी एक बुजुर्ग चपेट में आ गया। इसके बाद मालगाड़ी से कटने की सूचना बरियारपुर स्टेशन को दी गई। बुजुर्ग का शव ट्रैक पर पड़ा रहा, जिस कारण डेढ़ घंटे तक उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। सूचना मिलने पर करीब डेढ़ घंटे बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रेलवे ट्रैक से हटाया। रेल पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन बुजुर्ग की पहचान नहीं हो सकी। इस पूरी प्रक्रिया में डेढ़ घंटे से ज्यादा लग गया। इस वजह से डाउन मार्ग में जा रही जमालपुर-हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस बरियारपुर स्टेशन पर लगभग डेढ़ घंटे तक खड़ी रही। पीछे के स्टेशनों पर भी कई ट्रेनें रुकी रहीं। बुजुर्ग का शव हटने के बाद सुबह 7.15 बजे के आसपास ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। परिचालन बाधित होने के कारण यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। सुल्तानगंज जाने वाले श्रद्धालु भी ट्रेनों में फंसे रहे।

Edited By: Deepti Mishra