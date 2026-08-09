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    देवघर जा रहे कांवड़ियों की गाड़ी में अनियंत्रित वाहन ने मारी टक्कर; मुंगेर में छपरा के 3 श्रद्धालु गंभीर, रेफर

    By Haider Ali Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 12:07 PM (IST)

    मुंगेर के बरियारपुर में देवघर जा रहे कांवरियों के वाहन को पीछे से तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में छपरा के तीन कांवरिया गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें

    बरियारपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात 2 बजे हुआ दर्दनाक हादसा; टक्कर के बाद चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल

    बरियारपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात 2 बजे हुआ दर्दनाक हादसा; टक्कर के बाद चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल

    HighLights

    1. मुंगेर में कांवरिया वाहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी।

    2. हादसे में छपरा के तीन कांवरिया गंभीर रूप से घायल।

    3. घायलों को बरियारपुर से मुंगेर सदर अस्पताल रेफर किया गया।

    संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। देवघर जा रहे कांवरियों के वाहन को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने ज़ोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में वाहन पर सवार तीन कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए।

    दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता और इंसानियत दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत बरियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों की चिंताजनक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

    छपरा से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को निकले थे सभी श्रद्धालु

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी घायल श्रद्धालु छपरा जिले के दलालपुर थाना क्षेत्र स्थित गंगा कॉलोनी के रहने वाले हैं। घायलों की पहचान वीरेंद्र वाठा (55 वर्ष), अजय सिंह (42 वर्ष) और कन्हैया लाल सिंह के रूप में हुई है।

    ये सभी अपने अन्य साथियों और श्रद्धालुओं के साथ चार पहिया वाहन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देवघर जा रहे थे। शनिवार की देर रात करीब दो बजे जब उनका वाहन बरियारपुर थाना क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनके वाहन में जोरदार टक्कर मार दी।

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    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कांवरिया वाहन का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में बैठे अन्य यात्रियों को भी जोरदार झटका लगा, जिससे कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना को अंजाम देने के बाद अनियंत्रित वाहन का चालक मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर फरार हो गया।

    हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। बरियारपुर थाना पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल सदर अस्पताल में तीनों घायलों का इलाज जारी है और उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।