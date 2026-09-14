मुंगेर में अवैध बालू पर पुलिस का शिकंजा! हाईवा को लड़ैयाटांड़ में पकड़ा, खनन विभाग ने लगाया 4.22 लाख का जुर्माना

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। Munger Laraiyatand Police Illegal Sand Loaded Hiva Seized Mining Department Fine News; मुंगेर जिले में अवैध बालू खनन और गैर-कानूनी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और खनन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के लड़ैयाटांड़ गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिना चालान बालू ले जा रहे एक हाईवा को जब्त कर लिया है।

मुंगेर के लड़ैयाटांड़ गांव में गश्ती के दौरान ग्रामीणों से मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने बालू लदे हाईवा को घेरा

जांच के दौरान चालक नहीं पेश कर सका कोई वैध चालान; लड़ैयाटांड़ पुलिस ने खनन विभाग को दी त्वरित सूचना

जिला खनन पदाधिकारी गोपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर की जांच, हाईवा को जब्त कर थाने के किया सुपुर्द

स्थानीय महगामा गांव के बताए जा रहे वाहन के खिलाफ खनन विभाग ने लगाया 4 लाख 22 हजार रुपये का भारी जुर्माना इस मामले में खनन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए वाहन पर 4 लाख 22 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार, लड़ैयाटांड़ पुलिस की टीम इलाके में नियमित गश्ती पर थी। इसी दौरान स्थानीय ग्रामीणों से सूचना मिली कि बिना किसी वैध चालान के बालू से भरा एक हाईवा गांव के रास्ते से होकर गुजर रहा है।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विभांशु शेखर भास्कर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन को रोक लिया और चालक से बालू के चालान व संबंधित दस्तावेज मांगे। चालक नहीं दिखा सका चालान, खनन पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर की जांच सघन जांच-पड़ताल के दौरान हाईवा चालक बालू से जुड़ा कोई भी वैध चालान प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके बाद थानाध्यक्ष विभांशु शेखर भास्कर ने तत्काल मामले की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी गोपाल सिंह को दी। सूचना मिलते ही जिला खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वाहन तथा उस पर लदे बालू की जांच की।

अवैध रूप से बालू ढोने की पुष्टि होने के बाद हाईवा को जब्त कर लड़ैयाटांड़ थाने के सुपुर्द कर दिया गया। महगामा गांव का बताया जा रहा हाईवा, 4.22 लाख रुपये का लगा जुर्माना जांच के क्रम में पता चला है कि जब्त हाईवा स्थानीय थाना क्षेत्र के महगामा गांव का है। खनन विभाग ने नियमों के उल्लंघन और अवैध बालू परिवहन के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन स्वामी पर 4 लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है।