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एप्रोच पथ पर लकड़ी के गुटके हटाते ही सन्न रह गई पुलिस: झारखंड से खगड़िया जा रही 297 लीटर शराब मुंगेर में जब्त

By Haider Ali Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 11:44 AM (IST)

मुंगेर में उत्पाद विभाग ने एप्रोच पथ पर एक पिकअप वाहन से 297.75 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। यह शराब लकड़ी के गुटकों के बीच छिपाकर झारखंड से खगड़िया ले जाई जा रही थी, चालक गिरफ्तार।

लकड़ी के गुटके हटाते ही सन्न रह गई पुलिस: झारखंड से खगड़िया जा रही 297 लीटर शराब मुंगेर में जब्त, चालक गिरफ्तार

लकड़ी के गुटके हटाते ही सन्न रह गई पुलिस: झारखंड से खगड़िया जा रही 297 लीटर शराब मुंगेर में जब्त, चालक गिरफ्तार

HighLights

  1. मुंगेर में उत्पाद विभाग ने बड़ी शराब खेप पकड़ी।

  2. पिकअप वाहन से 297.75 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई।

  3. लकड़ी के गुटकों में छिपाकर झारखंड से लाई जा रही थी।

संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिले में शराब तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। मद्यनिषेध विभाग की टीम ने एप्रोच पथ पर सघन वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वाहन को जब्त कर उससे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है।

तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब की पेटियों को लकड़ी के गुटकों (गुंडी) के बीच बड़ी चालाकी से छिपा रखा था। तलाशी के दौरान वाहन से कुल 297.75 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। टीम ने मौके से पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है।

बांका का चालक गिरफ्तार, झारखंड से महेशखूंट जा रही थी खेप

गिरफ्तार पिकअप चालक की पहचान बांका जिले के खेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदान गांव निवासी छोटू कुमार के रूप में की गई है।

प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने खुलासा किया कि उसने शराब की यह बड़ी खेप झारखंड से लोड की थी। इसे खगड़िया जिले के महेशखूंट स्थित एक ईंट-भट्ठे के पास पहुंचाना था, जहां गाड़ी को अन्य स्थानीय शराब तस्करों के हवाले किया जाना था।

Munger Police Seize 297 Liters Liquor Hidden in Wood Blocks (1)

गुप्त सूचना पर ITC फैक्ट्री के पास घेराबंदी

मद्यनिषेध सहायक आयुक्त विकेश कुमार ने बताया कि विभाग को सटीक गुप्त सूचना मिली थी कि एप्रोच पथ के रास्ते शराब की बड़ी खेप खगड़िया की ओर भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने एप्रोच पथ पर स्थित आईटीसी (ITC) दूध फैक्ट्री के समीप वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की।

इसी दौरान झारखंड की ओर से आ रही संदिग्ध पिकअप को रुकवाकर जांच की गई। ऊपरी तौर पर लकड़ी के गुटके लदे दिखे, लेकिन बारीकी से तलाशी लेने पर गुटकों के नीचे तहखाना बनाकर छिपाई गई विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुईं।

पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी टीम

सहायक आयुक्त ने बताया कि चालक से मिली जानकारी के आधार पर अंतरराज्यीय शराब तस्करी सिंडिकेट और स्थानीय रिसीवरों की पहचान की जा रही है। जब्त पिकअप के रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

इस सफल छापेमारी अभियान में मद्यनिषेध निरीक्षक धर्मवीर कुमार, सहायक अवर निरीक्षक (ASI) सुजीत कुमार, स्मृति प्रिया, महेंद्र सिंह, विशाल कुमार और रविंद्र कुमार सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे।