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    बिहार के पेंशनधारियों को सरकार ने दी खुशखबरी, खाते में आई 1100-1100 की रुपये राशि

    By Manish Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 04:23 PM (GMT+05:30)

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुलाई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजी। मुंगेर जि ...और पढ़ें

    बिहार में पेंशनधारियों को मिली पेंशन। फाइल फोटो

    बिहार में पेंशनधारियों को मिली पेंशन। फाइल फोटो

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री ने जुलाई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी।

    2. मुंगेर के 1.28 लाख पेंशनधारियों को 14.41 करोड़ मिले।

    3. जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वालों को निर्देश जारी।

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जुलाई माह की पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। राज्य के 10132888 पेंशनधारियों को 1100 रुपये की दर से राशि भेजी गई।

    मुंगेर जिले के 128064 पेंशनधारियों को कुल 14 करोड़ 41 लाख 53 हजार 300 रुपये का भुगतान किया गया। समाहरणालय के संवाद कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर की उपस्थिति में किया गया।

    इस अवसर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा राजीव रंजन, उपनिदेशक कुमार सत्यकाम समेत विभागीय कर्मी व पेंशनधारी मौजूद रहे। जिले में छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित हैं।

    इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के 64833, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 29506, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 12256, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 7306, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के 1131 और बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन के 13032 लाभार्थी शामिल हैं।

    विभाग ने बताया कि जिले के 22729 पेंशनधारियों ने अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थी आधार कार्ड के साथ नजदीकी सीएससी या वसुधा केंद्र पर जाकर जीवन प्रमाणीकरण कराएं। आनलाइन परेशानी होने पर विकास मित्र से संपर्क कर भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है।

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