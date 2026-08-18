मुंगेर में मानसून की बेरुखी से बढ़ी चिंता, सामान्य से 47% कम बारिश; किसानों की उड़ी नींद

जागरण संवाददाता, मुंगेर। मानसून के सीजन में इस बार मुंगेर में जलवृष्टि ने अब तक निराश किया है। जिला सांख्यिकी कार्यालय की 17 अगस्त तक की रिपोर्ट के अनुसार, जून से 17 अगस्त के बीच जिले में महज 353 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 669.3 मिलीमीटर है।

यानी अब तक सामान्य से 316.3 मिलीमीटर यानी 47.3 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वर्ष 2023 में इसी अवधि में 446.8, 2024 में 430.6 और 2025 में 501.0 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। ऐसे में पिछले चार वर्षों की तुलना में भी 2026 का मानसून अब तक सबसे कमजोर रहा है।

तीनों महीनों में सामान्य से कम जून में सामान्य 164 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 78.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। जुलाई में भी सामान्य 353.9 मिलीमीटर की जगह 184.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज किया गया। अगस्त में एक से 17 तारीख तक सामान्य 151.4 मिलीमीटर की तुलना में केवल 90.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। यानी मानसून के तीनों प्रमुख महीनों में वर्षा सामान्य से कम रही। जनवरी से मई तक भी सामान्य से कम वर्षा इससे पहले जनवरी से मई तक भी जिले में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से बहुत नीचे रहा। जनवरी-फरवरी में मात्र 0.0 मिलीमीटर, मार्च में 0.0, अप्रैल में 12.4 और मई में 145.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

जनवरी से अगस्त 17 तक कुल वर्षापात 511 मिलीमीटर रहा, जबकि सामान्य वर्षा 1192.9 मिलीमीटर है। कुल कमी 255.5 मिलीमीटर नहीं, बल्कि रिपोर्ट के अनुसार 681.9 मिलीमीटर के आसपास बैठती है। खेती पर सबसे अधिक असर लगातार कम हो रही वर्षा का सीधा असर खरीफ की खेती पर पड़ने की आशंका है। धान सहित अन्य खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी नहीं मिलने पर किसानों को सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे डीजल, बिजली और निजी सिंचाई की लागत बढ़ सकती है।

यदि आगे भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो धान की रोपाई के बाद फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। कम वर्षा का असर केवल इस खरीफ सीजन तक सीमित नहीं रहेगा। मिट्टी में नमी की कमी रहने पर रबी की बुआई के समय भी खेतों को अपेक्षाकृत अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। इसका सीधा असर किसानों की लागत और आमदनी पर पड़ने की आशंका है। भूजल रिचार्ज और जलस्रोतों पर भी असर मुंगेर विश्वविद्यालय के भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार के अनुसार बारिश की कमी का दूसरा बड़ा असर भूजल स्तर पर पड़ सकता है। पर्याप्त मानसूनी बारिश नहीं होने से तालाब, आहर-पइन और अन्य छोटे जलस्रोतों में अपेक्षित जलभराव नहीं हो सकेगा।

इससे आने वाले महीनों में घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ सकती है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो गर्मी के दिनों में पेयजल संकट की स्थिति भी गंभीर हो सकती है। बाढ़ का खतरा खत्म होना नहीं डॉ. अमित के अनुसार औसत से कम बारिश के कारण इस समय अत्यधिक वर्षा से होने वाले बाढ़ के खतरे में कमी दिख सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह राहत नहीं माना जा सकता।

मानसून के शेष दिनों में यदि कम समय में अत्यधिक बारिश हुई तो निचले इलाकों में जलजमाव और स्थानीय बाढ़ की स्थिति बन सकती है, इसलिए वर्षा की मात्रा के साथ उसके वितरण और तीव्रता पर भी प्रशासन को नजर रखनी होगी।

आगे की बारिश पर टिकी उम्मीद मौसम के शेष दिनों में होने वाली वर्षा अब जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। सामान्य वर्षा की कमी पूरी करने के लिए आगे पर्याप्त और नियमित बारिश जरूरी है। वर्षा में सुधार होने पर खेतों में नमी बढ़ेगी, जलस्रोतों को राहत मिलेगी और भूजल रिचार्ज में भी मदद मिलेगी, लेकिन मानसून कमजोर रहा तो खरीफ उत्पादन, सिंचाई लागत, जलस्रोतों और आने वाले रबी मौसम पर इसका असर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है।