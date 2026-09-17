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मुंगेर : ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था 33 साल का लाइनमैन! अचानक दौड़ा 11 हजार वोल्ट का करंट, नीचे गिरते ही चली गई जान

By Anand Chouhan Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Thu, 17 Sep 2026 03:54 PM (IST)

Munger Sangrampur Lineman Electrocuted: मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के कुमरसार गांव में ट्रांसफार्मर का फ्यूज ठीक करते समय 33 वर्षीय ...और पढ़ें

Munger Sangrampur Lineman Electrocuted: मुंगेर के संग्रामपुर में ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत; सन्हौली गांव में मचा कोहराम। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

Munger Sangrampur Lineman Electrocuted: मुंगेर के संग्रामपुर में ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत; सन्हौली गांव में मचा कोहराम। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

HighLights

  1. कुमरसार में ट्रांसफार्मर मरम्मत के दौरान लाइनमैन नीरज कुमार की मौत।

  2. 33 वर्षीय नीरज को 11 हजार वोल्ट का करंट लगा।

  3. विद्युत विभाग ने परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की।

संवाद सहयोगी, संग्रामपुर (मुंगेर)। Munger Sangrampur Lineman Electrocuted: मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुमरसार गांव में गुरुवार को अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे एक विद्युत कर्मी की दर्दनाक हादसे में जान चली गई। कुमरसार में ट्रांसफार्मर का फ्यूज दुरुस्त करने के दौरान भीषण विद्युत स्पर्शाघात (करंट) की चपेट में आने से 33 वर्षीय लाइनमैन नीरज कुमार की असामयिक मौत हो गई। मृतक संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सन्हौली गांव का स्थायी निवासी था। महज 33 वर्ष की भरी जवानी में हुई इस अप्रत्याशित और दुखद घटना के बाद जहां पूरे विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं सन्हौली गांव में गहरा मातम पसर गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुमरसार गांव में लगे ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाने के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर लाइनमैन नीरज कुमार फॉल्ट ठीक करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। वे सुरक्षा उपायों के तहत पोल पर चढ़कर ट्रांसफार्मर के फ्यूज की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान लाइन में अचानक विद्युत प्रवाह चालू हो गया या तेज स्पार्किंग के साथ हाई-वोल्टेज करंट दौड़ गया। जोरदार झटका लगते ही नीरज बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर पड़े।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, परिजनों में मचा कोहराम

घटनास्थल पर मौजूद सहकर्मियों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में नीरज को संभाला और तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) संग्रामपुर पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक हाई-वोल्टेज करंट लगने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं।

  • मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित कुमरसार गांव में ट्रांसफार्मर का फ्यूज दुरुस्त करते समय हुआ दर्दनाक हादसा

  • विद्युत स्पर्शाघात (करंट) की चपेट में आने से सन्हौली गांव निवासी 33 वर्षीय युवा लाइनमैन नीरज कुमार की मौके पर मौत

  • अचानक करंट प्रवाहित होने से पोल से नीचे गिरा कर्मी; संग्रामपुर सीएचसी लाते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

  • पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेजा; कनीय अभियंता धीरेंद्र कुमार ने अंतिम संस्कार के लिए दिए 15 हजार रुपये

हादसे की खबर जैसे ही सन्हौली गांव पहुंची, नीरज के परिजन रोते-बिलखते बदहवास हालत में सीएचसी पहुंचे। अस्पताल परिसर में पहुंचते ही जब परिजनों को नीरज के नहीं रहने की सूचना मिली, तो वहां चीख-पुकार मच गई। घर के कमाऊ बेटे को इस तरह अचानक खो देने से माता-पिता और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजनों के हृदयविदारक क्रंदन से अस्पताल परिसर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में सन्हौली और आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम, कनीय अभियंता ने दी अंत्येष्टि सहायता

घटना की सूचना मिलते ही संग्रामपुर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और अंत्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम) के लिए शव को मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया।

इधर, हादसे की जानकारी मिलने पर विद्युत विभाग के कनीय अभियंता (जेई) धीरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और तत्काल दाह-संस्कार व अन्य क्रिया-कर्म के लिए अपनी ओर से 15 हजार रुपये की फौरी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान हुए इस हादसे को लेकर कागजी कार्रवाई की जा रही है और सरकारी नियमानुसार मिलने वाली उचित मुआवजा राशि जल्द से जल्द आश्रित परिजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।